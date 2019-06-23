吳承洋BL劇「黑道少主」套牢粉絲　揭出道9年過往換名改星運

記者李欣容／綜合報導

男星吳承洋因BL劇《圈套》獲得許多關注，在完結篇和劇中父親陳家逵相擁落下的男兒淚更讓粉絲心疼，事實上吳承洋已出道9年，接觸過唱片、舞台劇、廣告和模特兒，去年才改名用吳承洋闖蕩，現在他已投入客台新戲拍攝，苦練客語。





▲吳承洋去年改名重新出發。（圖／翻攝自Facebook／吳承洋ChrisWu）

吳承洋過去是用藝名「吳子浩」出道，2018年改為吳承洋，對許多觀眾而言，這個名字也許新鮮，但其實他出道已經邁入第9年，近來接連在電影《比悲傷更悲傷的故事》、《大三元》都有演出。

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▲吳承洋在《圈套》中飾演黑道少主唐毅。（圖／CME提供）

而最近一部受到高度討論的，是BL劇《圈套》，在最後一集中，他與陳家逵呈現了父子相認的複雜情感，其中讓人驚艷的是他在陳家逵突來地用力擁抱之後，從眉頭深鎖但表情上看似沒那麼激動的情緒下，直直的掉下飽滿的淚水，完美詮釋了劇中角色堅硬性格中軟弱的部分。

▲吳承洋劇中有許多哭戲 。（圖／吳承洋經紀人提供）

回憶起這場哭戲，吳承洋表示在劇中有不少哭戲，在面對父子對戲時，他想挑戰不同的哭法，也因為陳家逵的擁抱，給他滿滿的能量，自然而然地就流下讓人感動的眼淚。

隨著該劇播畢，他也已經投入客家電視台新戲《四分之三》的拍攝，先前已為了角色勤學、練習客語，劇中將挑戰用客家話演出。

▲吳承洋客台新戲開拍 。（圖／吳承洋經紀人提供）