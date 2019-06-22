《神隱少女》18年千尋結婚了！　網心碎：新郎不是白龍啊

記者陳芊秀／綜合報導

《神隱少女》千尋結婚！日網一早炸出喜訊，震驚大批動漫粉，原來是為動畫女主角「千尋」配音的女星柊瑠美，於22日宣布升格當人妻，網友為此驚呼「新郎不是白龍啊！」

▲《神隱少女》上映18年，女主角「千尋」的配音女星柊瑠美結婚。（圖／翻攝自日網）

柊瑠美6歲以童星出道，13歲時為吉卜力動畫《神隱少女》的女主角「荻野千尋」配音，該片創下日幣308億票房紀錄，成為日本影史上最賣座作品，並榮獲奧斯卡最佳動畫。她除了動畫配音，並曾在日劇《改造野豬妹》扮演關鍵角色，神選角成為轟動話題。

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▲柊瑠美13歲配音《神隱少女》。（圖／翻攝自日網）

▲為《神隱少女》配音成為演藝代表作，柊瑠美現在31歲。（圖／翻攝自日網）

▲柊瑠美在《改造野豬妹》扮演關鍵角色，成為轟動話題。（圖／翻攝自日網）



《神隱少女》上映至今18年，柊瑠美從少女變成人妻，22日透過部落格宣布喜訊，「我和交往中的對象結婚了！」她文中介紹老公是圈外人，兩人從學生時代就認識，「是一個誠實又熱心工作的人，什麼時候都充滿笑容，又溫柔的人，和他在一起一定可以建立溫暖的家庭，所以決定結婚。」小倆口早在4月底就已經在親友見證下舉行婚禮，婚後也會繼續工作。

網友則震驚「千尋結婚」，輪番回應「以為是拍續集，以為是千尋和白龍結婚了」、「結婚了，新郎不是我」、「笑容還是這麼療癒。」

▲《神隱少女》千尋和白龍若有似無的感情風靡動漫粉。（圖／翻攝自日網）

▲如今配音千尋的柊瑠美結婚，網友驚喊「新郎不是白龍啊！」（圖／翻攝自日網）