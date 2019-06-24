《別問我是誰》茱麗葉畢諾許無畏裸露　飢渴得如此自然

圖文／鏡週刊

中年離婚的文學女教授，拿妙齡女子的照片成立臉書帳號，原想窺探只把她當床伴的情人，卻釣到他的攝影師好友。起初夾雜著一點報復，因為這個年輕男子曾在電話中幫情人無情打發她。但網交到後來，愈陷愈深，又怕見光死。折磨自己，也苦了別人。

但如果僅是這樣，不過就是可想而知的道德訓誡，而且八股得可以。妙就妙在害人害己的結局早早就出現。女主角該怎麼面對，以及如何轉換，透過創作（別忘了她是個文學專家）重寫現實。這還不夠，她的網路替身從何而來，又是一場欲望與憤怒、報復兼欺騙的故事。甚至連原本只是聆聽的心理醫師也忍不住介入，舊情人真的置身事外？這後面一而再再而三的翻轉，一個故事有各種說法的演練，既像一場電影敘事的花式表演，也提供主角千變萬化的機會。

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茱麗葉畢諾許絕對是本片最大的看頭。她無畏裸露，飢渴得如此自然；更無懼特寫捕捉眼旁的細紋，以增添劇情的說服力。卸下教授、母親、失婚婦女的標籤，假身分帶來的「回春」效應，被她掌握得絲絲入扣。但換個角度，她又可以讓你看到成熟的風韻，自有其迷人。角色所有出格、甚至背德的行止，她都能演到教人同情理解，面面俱到。

新橋戀人也有老的一天。被遺棄的痛苦，竟然大過死亡的恐懼。因此即使幻想都好。透過一個年過半百的女人，這部電影展示了虛擬與真實、年老與青春、被愛與遺棄的對比、糾纏、交融、混淆。不曉得刻意還是巧合，台灣片名《別問我是誰》恰是茱麗葉畢諾許當年擒獲奧斯卡最佳女配角的《英倫情人》的香港片名，也是留不住的時光啊！

84分 導演：薩菲塞布

演員：茱麗葉畢諾許、弗朗索瓦西維爾

片長：101分鐘

級別：輔15級

上映日期：6月21日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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