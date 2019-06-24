ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《別問我是誰》茱麗葉畢諾許無畏裸露　飢渴得如此自然

圖文／鏡週刊

中年離婚的文學女教授，拿妙齡女子的照片成立臉書帳號，原想窺探只把她當床伴的情人，卻釣到他的攝影師好友。起初夾雜著一點報復，因為這個年輕男子曾在電話中幫情人無情打發她。但網交到後來，愈陷愈深，又怕見光死。折磨自己，也苦了別人。

　

但如果僅是這樣，不過就是可想而知的道德訓誡，而且八股得可以。妙就妙在害人害己的結局早早就出現。女主角該怎麼面對，以及如何轉換，透過創作（別忘了她是個文學專家）重寫現實。這還不夠，她的網路替身從何而來，又是一場欲望與憤怒、報復兼欺騙的故事。甚至連原本只是聆聽的心理醫師也忍不住介入，舊情人真的置身事外？這後面一而再再而三的翻轉，一個故事有各種說法的演練，既像一場電影敘事的花式表演，也提供主角千變萬化的機會。

請繼續往下閱讀...

茱麗葉畢諾許絕對是本片最大的看頭。她無畏裸露，飢渴得如此自然；更無懼特寫捕捉眼旁的細紋，以增添劇情的說服力。卸下教授、母親、失婚婦女的標籤，假身分帶來的「回春」效應，被她掌握得絲絲入扣。但換個角度，她又可以讓你看到成熟的風韻，自有其迷人。角色所有出格、甚至背德的行止，她都能演到教人同情理解，面面俱到。

新橋戀人也有老的一天。被遺棄的痛苦，竟然大過死亡的恐懼。因此即使幻想都好。透過一個年過半百的女人，這部電影展示了虛擬與真實、年老與青春、被愛與遺棄的對比、糾纏、交融、混淆。不曉得刻意還是巧合，台灣片名《別問我是誰》恰是茱麗葉畢諾許當年擒獲奧斯卡最佳女配角的《英倫情人》的香港片名，也是留不住的時光啊！

84分
  • 導演：薩菲塞布
  • 演員：茱麗葉畢諾許、弗朗索瓦西維爾
  • 片長：101分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期：6月21日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


更多鏡週刊報導
55歲影后少女心噴發 假冒24歲正妹網戀小鮮肉
【影評】如果有同婚賀歲片　《結婚哪有那麼男》
【影評】《亨利先生的秘密》　法式推理幽默小品

推薦閱讀

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

明知《不能是朋友》出軌渣⋯為劉以豪網掉坑！　4新劇「大毀三觀」看上癮

金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊

金剛帶梁云菲蜜遊香港！　「前女友」世紀同框：阿嫂好正啊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲「收謝忻簡訊」氣炸刪好友　怒轟「搞消失」二度傷害：跪下！

DJ SODA正面狂晃！　跳嗨了「北半球形狀全露」20萬人暴動搶看

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！　E罩杯消風…全身對比照嚇傻網友

陳子玄墾丁晨泳穿超辣！　桃色泳衣「包不住半球」全被看光

AV女優愛田飛鳥驚傳跳樓輕生！　罹癌女優痛揭「低片酬壓榨」內幕

唐綺陽運勢／巨蟹「注意周圍年輕人」！水星將停滯..6月底前記得備份資料

正妹選手「邊表演邊嘻笑」自豪：我是划水怪！孫燕姿看傻..孟美岐直接氣哭

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！　報復被阿翔狠心切割：2年內就能復出

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！　雙人花式喝珍奶…4萬人暴動了

辣模「迪士尼拍裸照」正面趴窗！　白天簾子全拉開…網怒：搞髒夢幻之國

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！參考宣美、請夏4女solo的完美示範
  2. 蜘蛛人、猛毒合體破局！索尼影業「保留電影各自獨立」
  3. 蔡依林6度代言金牌！新廣告展現「台灣拼勁」為自己勇敢乾杯
  4. 被爆「偷吃兄弟老婆」PG ONE復出了！　演唱會痛哭吐2年神隱心聲
  5. 趙心妍生女2年「仍有G罩杯滿滿母奶」　一次升級2 Cup胸部就多10kg！
  6. 《別問我是誰》茱麗葉畢諾許無畏裸露　飢渴得如此自然
  7. 鄭秀文時隔2月「首度同框許志安」　不怕健身房傷情…微勾嘴角悄曬恩愛
  8. 「大小姐」吳兆絃參加選秀…被評審虐慘「沒靈魂」　崩潰哭了！
  9. 男星《極限挑戰》全程「被消失」！　網揭背後關鍵原因：不意外
  10. 百人公園冒雨排隊…一看竟是「偶像劇男星」親做甜點送粉絲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366