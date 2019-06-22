《阿斯達》故事其實離我們不遠！奧地利導演紀錄：現在正在發生

文／次長

《阿斯達年代記》這部真的是這半年我最最最期待的一部劇，因為是《六龍飛天》及《樹大根深》的編劇金榮昡和朴尚淵新作，並且加上《信號》及《我的大叔》的導演金元錫，這種組合根本是夢幻明星隊啊！

但是從第一次看到釋出劇照時，坦白說我真是有點傻眼喵咪，因為光是看到那塊毛絨絨的披肩，真的不想到之前才結束的《權力遊戲》都有點困難～



沒關係，有愛最大，是吧！

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然後就在收看前幾集時，我真的是邊看邊努力按耐，首先要逼著自己忘記學過的歷史，不要去計較東方與西方的美術發展脈絡。



「這是部人類史幻想劇！這是部人類史幻想劇！這是部人類史幻想劇！」每次邊看都要邊跟自己很用力的這樣呼喊！



沒關係，有愛最大！





服裝與美術雖渲染過度西方色彩，真的十分障礙我的觀劇感，但是拋開這些，這劇其實也是具有毒性的，雖然開看前兩集時，我真的在心底把這部劇嫌到要死，但是時間一到，又有點迫不急待的想快點看最新的劇情發展！



關於《阿斯達年代記》劇情，簡短來說，雖是組裝式人類史幻想劇，但是裡面發生的某些事情，卻是真的曾經發生在這個地球上的故事，整體而言，這個故事就是關於權力慾望及與其抗爭的故事。





編劇在故事裡透過「阿斯達聯盟」的擴張慾望，征服了舊石器時代、石器時代的遊牧或是部落人們，進行著滅種滅族、綁架殺害及透過奴隸貿易更壯大阿斯達，而故事發生的背景，就是阿斯達將從城邦聯盟合作文化，走向國家制度的這個時刻。



這個故事，特別是看到瓦韓族被屠殺及綁架時，讓我想起幾年前去看的一部紀錄片，奧地利導演雨貝梭裴（Hubert Sauper）的非洲三部曲之《以朋友之名》，片中紀錄著各個強國以朋友之名覬覦蘇丹當地資源，掀起了一場自詡為文明的血腥掠奪，這部紀錄片真的完全讓我深刻的反省，人類自以為的文明及富裕究竟是什麼？



在《以朋友之名》紀錄片中，有幾個難以忘記的情景，一場是他飛到一個小村莊，那裡的人們穿著傳統服飾，帶著美麗的飾品，有的孩子有穿衣服，有的孩子就光溜溜的在村子裡跑來跑去玩耍，一個女孩坐在地上切著不遠處拔來的菜（草？），正切著準備要料理，這裡看起來大概是影片中最正常的村莊風景。



後面接著採訪美國來的傳教士的學校畫面，孩子因為穿著傳統服飾去上學，被體罰、被羞辱，說他們不穿衣服就不能變成人，把他們美麗的傳統飾品丟棄，穿上資本世界送來的二手T恤，原本部落裡美麗的孩子，變成文明世界眼裡的貧窮與悲劇，以愛心之名，強迫他們穿上送來的舊襪子跟舊鞋子，部落的孩子嚎淘大哭，多麼諷刺。

一群住在河邊部落村莊的人，土地被政府賣給西方資本公司採礦，部落的人們被趕到他們原本埋葬亡者的地方去生活，原本住在河邊的他們，以前什麼都有，生活也很富足，但自從「錢」的概念進到他們的生活裡的時候，他們變成什麼也沒有的人，連土地跟房子都被搶走...只能在採石場工作換得三餐的生活。



《以朋友之名》不過是2014年的紀錄片，裡面所紀錄的，也就是近10、20年發生的事，所以說，《阿斯達》裡發生的故事，並不是只發生在久遠前的人類起源，為了不斷擴張文明及權力的發展，人類的歷史本來也就是部血腥的掠奪史！

這個部分的點題，大概是我看到目前因為連結上過去喜愛的這部紀錄片最大的感觸心得，而故事接著要開始走向注定改變阿斯達命運的三位年輕人，大概就是分別掌握了力量、智慧及神靈，反正看起來，現在故事完全是阿斯達最佳演技大賞的妥坤（張東健 飾演），應該難逃被這些人拆穿及顛覆的命運吧。



ps.

#每次看到太遏何（金玉彬 飾演）都覺得她應該會流鼻涕，劇外大家都穿羽絨衣啊...

#坦雅（金智媛 飾演）應該是白山族阿薩辛的直系傳人

#金義聖這麼快去領便當，難怪後來能去國會當議員（另外一部《各位國民》）

#我喜歡朴海俊演的武伯，站在聯盟正義的這方感覺是關鍵角色

#劉太旿演了銀殲（宋仲基 飾演）的爸爸很驚豔

#反正劇情大綱也是場人類的權力遊戲沒錯，但我沒看過《冰與火之歌》無法比較，因為我好討厭季度性電視劇XD

（以上《阿斯達》劇照由Netflix提供，《以朋友之名》劇照翻攝自台灣國際紀錄片影展官網）

次長

自2013年意外收看了韓國的綜藝節目後，一腳滑入韓國的世界，透過韓國大眾文化認識了全然陌生的韓國。2014年末開始以「韓國的筆記」在臉書活動，當時最流行的劇就是《未生》，在100人不到的粉專裡莫名地被稱為次長。看更多請至粉絲團【韓國的筆記】

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