殺神來了！基努李維有望「加入漫威電影宇宙」　漫威證實：幾乎每部片都找他談

記者洪文／台北報導

「殺神」基努李維（Keanu Reeves）前一陣子以《捍衛任務3：全面開戰》開出系列電影票房佳績，未來非常有可能將在漫威電影宇宙（MCU）出現。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實：「我們幾乎每部電影都找他洽談。」

▲基努李維有望加入漫威電影宇宙。（圖／翻攝自網路）



漫威總裁凱文費吉在《蜘蛛人：離家日》倫敦記者會當中向外媒《ComicBook》透露：「我們幾乎每部電影都希望找他（基努李維）演出，我們找他談過，我不知道何時、是否他將會加入漫威電影宇宙，但是我們想要找到合適的方法做這件事。」

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隨後，漫威總裁凱文費吉補充透露，就像是傑克葛倫霍演出《蜘蛛人：離家日》一樣，漫威工作室一直與他保持密切關係，直到「神秘法師」（Mysterio）這個角色出現。他們希望基努李維也是類似的情況，當正確的角色出現，再將他加入漫威電影宇宙的世界。

▲傑克葛倫霍在《蜘蛛人：離家日》演出神秘法師。（圖／翻攝自《蜘蛛人：離家日》預告）



事實上，基努李維這次《捍衛任務3：全面開戰》首周末票房在台灣、美國開出票房佳績，終結《復仇者聯盟4：終局之戰》四連霸紀錄，更創下續集電影極少見「一集比一集更翻倍成長」的票房奇蹟，也是基努李維個人從影生涯僅次於《駭客任務：重裝上陣》的次高周末開票紀錄。他近日為《玩具總動員4》全新角色「卡蹦公爵」擔任配音，有望再創票房新高峰。

▲基努李維為《玩具總動員4》全新角色卡蹦公爵配音。（圖／迪士尼提供）



此外，被問到《葉問》系列、《星際大戰外傳：俠盜一號》香港巨星甄子丹以及《怪奇物語》的「11」、《哥吉拉||怪獸之王》的米莉芭比布朗「加入漫威電影宇宙」的可能性，漫威總裁凱文費吉形容他們是「好演員」，如果在漫威電影宇宙看見他們會很有趣，不過目前沒有具體的想法。