榴蓮大馬飄香「賊王配果王」梁家輝嗑成專家　音樂恐怖萌物電影暑期第一檔

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期一下午兩點首播、星期日晚間八點重播的《星光好選喆》。

記者王筱筑／綜合報導

今天下午2點首播的《星光好選喆》要給你滿滿暑期強檔精彩特輯！首先是由《追龍》原班團隊打造的火爆警匪片續集《追龍II：賊王》，港式梟雄電影再一發！卡司集合香港4大影帝梁家輝、古天樂、任達華、林家棟，這金獎加持的組合氣勢銳不可擋，電影改編自香港真實綁架案，影帝梁家輝再度發揮多變演技，重現90年代香港「世紀悍匪」張子強的最狂事蹟，和他私下愛家好男人形象反差超大，這次他也下足功夫演出，就要讓大家再看到他大飆精湛演技，在《星光好選喆》獨家專訪裡將有最深入的訪問！

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▲梁家輝愛吃榴槤，還能分辨「金枕頭」和馬來西亞特有的「貓山王」。（圖／記者黃克翔攝）

梁家輝在《追龍II：賊王》飾演的悍匪龍志強，除了有火爆的警匪對決場面外，在戲中他還特別愛吃「榴蓮」，在拍一場與手下共享最愛的榴蓮的戲時，還足足吃掉了15顆！影帝戲裡這麼愛吃榴槤，無獨有偶，在馬來西亞也有「榴蓮節」，《星光好選喆》特地飛到大馬直擊這場全球「最香噴噴」的慶典，原來馬來西亞盛產榴槤，光品種就有好幾十種？世界各地遊客到了大馬「雲頂世界榴蓮節」，可以品嚐榴槤冰淇淋和榴槤糖等周邊美食，原來榴蓮也有的各種意想不到搭配吃法？另外節目也要教大家，如何挑選真正新鮮榴槤，以及超實用的榴蓮小知識，炎夏就來「香一個」吧！

越接近暑假，強檔不斷推陳出新，由好萊塢鬼才導演昆汀塔倫提諾最新自編自導的作品《從前有個好萊塢》，是近年來難得的原創作品，卡司星光陣容無敵堅強，找來李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特主演，更有寇特羅素、瑪格羅比、達科塔芬妮等一線實力派巨星齊聚飆戲，讓人期待值破表！先前在坎城影展造勢已掀起一陣轟動，節目要讓影迷們搶先看女神瑪格羅比與昆汀導演的獨家訪問。

▼《從前，有個好萊塢…》導演昆汀塔倫提諾、李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比，卡司重量級。（圖／達志影像／美聯社）

當年讓無數小朋友心靈受創的經典鬼娃娃《恰吉》再度回歸，過了30幾個年頭，恰吉也化身成AI的高科技娃娃，還擁有多項智慧功能？不過卻仍然殺人無數，簡直是鬼娃與機械公敵的結合，獨家精彩畫面與電影幕後過程要帶大家一睹為快！

音樂電影《火箭人》由《金牌特務》英國新生代小鮮肉泰隆艾格頓獨挑大樑，搖身一變成為英國國寶級歌手、當今樂壇的傳奇人物「強叔」艾爾頓強，穿上鮮豔舞台裝扮，更大開金口獻唱經典歌曲，展現歌唱實力，，而艾爾頓強本人也親身參與製作，這部片除了可以更了解艾爾頓強的成名之路與內心世界，更是音樂與電影完美結合的作品，節目中將有精彩亮點影評。

最療癒也最闔家觀賞的暑期檔絕對是熱映中的《寵物當家2》！這部由原班人馬再出擊的續集，一樣從寵物們的角度看世界，幽默感十足，呈現萌寵與主人們之間真摯的愛，毛毛控必定不能錯過，節目中也有更多超萌的精彩花絮。

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周一下午2點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《寵物當家2》趣味塗鴉組，以及《火箭人》星星造型墨鏡，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼影帝梁家輝為什麼演什麼能像什麼？他的「入戲」秘訣，鎖定《星光好選喆》獨家專訪。