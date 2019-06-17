吳怡霈高燒38度「不想拖累」苦撐　拍完8場掛急診…網讚：太敬業了

記者李欣容／台北報導

吳怡霈近來趕拍三立電視劇《天之蕉子》，沒想到卻得了流感，還被隱翅蟲咬傷，高燒到38.6度，她卻硬撐著身體，從早到晚拍完8場生死離別的戲，直到下戲才直奔醫院掛急診，讓她苦不堪言。

▲吳怡霈拍戲得流感 。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈在Instagram發文，說自己平時不常生病，一生病就是大病，之前才因為一場追逐搶匪的戲，把門牙給撞斷，昨更是從早拍到晚，一共8場生死離別的戲，情緒起起落落，眼淚哭哭停停。

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▲吳怡霈不想拖累進度，硬撐著拍完才掛急診。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈說，其實知道自己已經發燒了，「真心非常不舒服阿，但是，也真心不想拖累進度阿，晚上11點收工，直奔醫院掛急診，才知道自己燒到38.6度，快篩確診A型流感。」

▲吳怡霈被隱翅蟲咬傷 。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

劇組在南部拍攝，被蚊子咬家常便飯，但吳怡霈左大腿被叮咬後，一直覺得不太對勁，起了水泡，又紅又熱，實在受不了，掛了皮膚科才發現是「隱翅蟲」惹得禍。讓她傻眼，苦中作樂喊：「謝謝，我的大三元紀錄，達成 ！」