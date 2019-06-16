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影／華倫夫婦靈異博物館「安娜貝爾突出現」　CHAMPION嚇到癱

記者洪文／專訪

《厲陰宅》宇宙《安娜貝爾回家囉》（Annabelle Comes Home）故事發生在華倫夫婦家中的靈異博物館當中，片商華納兄弟特地在台北市西門町電影公園等比復刻展出。《ETtoday》派出網紅「浮誇哥」CHAMPION實際體驗，讓他嚇到癱：「比拍我的影片還累，回家要做惡夢了！」

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼CHAMPION體驗《安娜貝爾回家囉》靈異博物館。（圖／記者李毓康攝，以下同）

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▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

位在西門町的靈異博物館，大門有著跟電影裡華倫夫婦靈異博物館一模一樣的4道鎖大門，一開始會看見擺渡人的硬幣，據說硬幣放在眼睛上會被亡靈帶走（台北館的應該安全沒有問題），走到角落有個自動彈奏的木製鋼琴，聽到音樂讓人毛骨悚然，而重頭戲當然是鎖在櫃子裡的安娜貝爾，旁邊桌上有封印櫃子的惡魔卡。

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

《厲陰宅》系列電影中不可或缺的「恐怖搖椅」也有出現，《ETtoday》趁著CHAMPION拍到一半沒注意，把安娜貝爾放在上面，讓他講到一半嚇歪，還要故作鎮定跟她玩自拍，吃足苦頭。華倫夫婦女兒朱蒂的三色燈就在旁邊，牆壁上突然出現安娜貝爾等恐怖亡靈，還有古董打字機文件寫著「Miss Me?」就是安娜貝爾的招牌文字，令人頭皮發麻。

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

CHAMPION自認進電影院前不會怕恐怖片，但是慢慢看就會被帶進去，然後不由自主地開始害怕，「溫子仁的風格就是你以為他會突然嚇你，但他不會嚇你，而是在下一個點才出來嚇你。」在看恐怖片的過程中，他堅持不要遮住眼睛或耳朵，「我就是花錢去給鬼嚇到，我會一直往後躺，或是往下滑，可是不想浪費掉畫面。」

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

《厲陰宅》至今6年，《安娜貝爾回家囉》是《安娜貝爾》系列第3集。CHAMPION坦言，每一部都有買票去看，「他可以延伸出很多鬼的故事。」談到《厲陰宅》系列印象最深刻的畫面，他毫不考慮地說《厲陰宅2》女主角被鬼打巴掌的畫面，還有房間內十字架全部翻轉過來的畫面，「那個真的不行，很恐怖！」

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

CHAMPION很期待這次《安娜貝爾回家囉》，畢竟上次看完溫子仁監製的《哭泣的女人》回家就做惡夢了，「夢境中憂羅娜穿著婚紗在哭，我一直猶豫要不要接近她，接近她又怕她抓我，不接近她又怕她衝過來，等待的過程是很焦慮的。我希望她可以讓我一次死掉，不要讓我在那邊等。」更恐怖的是，他疑似處在「鬼壓床」的狀態，無法動彈抵抗，讓他至今難忘。

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

▲▼專訪：CHAMPION《安娜貝爾回家囉》靈異博物館體驗。（圖／記者李毓康攝）

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CHAMPION, 浮誇哥, 安娜貝爾3, 安娜貝爾回家囉, 厲陰宅, 安娜貝爾

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