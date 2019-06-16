搞垮YG的女人vs.幕後主事老楊　韓吸毒風暴Who Is Next震撼彈？

文／薇琪吳

【誰是下一個YG震撼彈？】

搞垮YG的女人 vs. 黑心老闆YG老楊



最近韓娛圈真的是稍微鬆懈就跟不上最新劇情了。

這幾天最轟動的就是「YG老闆楊賢碩（又譯梁鉉錫，暱稱為老楊）為毒品風波下台」，

旗下男團從最年輕的iKON、WINNER到天團BIGBANG都有牽扯！

▲YG毒品風暴Who is Next？（圖／翻攝自YG Family臉書）



而爆出這一切的檢舉人，就是2年前轟動一時的、

與T.O.P一起吸大麻的女練習生「韓瑞希」。



當年還在當兵的T.O.P被警方移送時，

將吸麻的責任全數推到韓瑞希身上，

被網友們冷嘲熱諷了一陣子，

也讓宇宙天團BIGBANG的聲勢暴跌。

（雖然怎麼跌也跌不過勝利啦）



如今韓瑞希捲土重來，讓人體認到了，

就算是毒蟲，仇也是要報的（喂）～



以下整理最近韓媒爆出的「YG毒品風波」時間線



［2016年］



▪ 韓瑞希與iKON成員B.I疑似吸食大麻。



▪ B.I在聊天室向韓瑞希購買毒品LSD。



▪ B.I於YG毒品藥檢中測出陽性反應。



▪ Winner成員李昇勳聯繫韓瑞希。

其後YG公司人員與韓瑞希見面，並要求保密B.I吸毒。



（補充）韓瑞希說法：

李昇勳在電話中說：「B.I在公司的毒品檢查被抓到吸毒，B.I說是和妳一起吸的」，同時李昇勳約她到公司附近見面，沒想到來的人不是李昇勳，而是YG公司專門處理事情的K先生。

K先生對她說：「我是代替李昇勳來的，B.I的事情要保密，如果之後出事就打給我。」

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另外她經過兩次修正陳述，表示李昇勳對於正確發生什麼事情好像不是很清楚。

▪ 韓瑞希第一次被警方逮捕，供出B.I吸毒。



▪ YG老闆楊賢碩與韓瑞希密談，要求她翻供。



楊賢碩對韓瑞希說：「我們公司的藝人定期有在做內部毒檢，如果被測出毒品成分，就會立刻送去日本排掉，所以不會被驗出。」

「我不喜歡我們的藝人因為這樣上警局，我會給你足夠的謝禮並安排律師，你去警局推翻所有證詞吧。」

▪ 韓瑞希在檢調中翻供，B.I未被調查。



▪ 韓瑞希和BIGBANG成員T.O.P一同吸食大麻。

▪ 同年2NE1造型師羊羹（暱稱）也因持有古柯鹼與吸食大麻被判刑2年半。



［2017年］



▪ BIGBANG成員T.O.P入伍當兵，服役單位為義警。



▪ 韓瑞希第二次被逮捕，供出T.O.P吸食大麻。



▪ T.O.P吸食大麻新聞曝光，被檢方移送。



▪ T.O.P及韓瑞希因吸麻案被判刑。

▪ YG資深製作人KUSH因購買與吸食古柯鹼7次被逮捕，判刑2年半。



［2018年底］



▪ 勝利經營的江南夜店爆出暴力醜聞



勝利投資的夜店「Burning Sun」保安痛毆顧客、店員下藥性侵女客人，

顧客報警後，警方協助勝利夜店方吃案。



［2019年］



▪ Burning Sun勝利門案爆發

▪ BIGBANG勝利宣布退出演藝圈



▪ 韓國媒體Dispatch獨家報導B.I吸毒事件



▪ 國民權益委員會收到韓瑞希的匿名舉報



▪ B.I宣布退出iKON並與YG解約



▪ Naver獨家報導匿名舉報人是韓瑞希

（註：Naver為YG的第二大股東）



▪ YG名譽（？）老闆楊賢碩與作為CEO的親弟弟，宣布辭去YG所有職務。但兩人仍持有YG娛樂的最多股份。

薇琪吳

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