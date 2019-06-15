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《初戀小事》女主角「變性陷不倫戀」　浴室「開腿塞模」咬牙強忍網震撼！

記者陳芊秀／綜合報導

泰國電視劇題材辛辣，灑狗血劇情不輸台灣八點檔，繼媳婦愛上婆婆的劇情掀起轟動，新劇《吹落的樹葉》挑戰變性題材，並找來《初戀那件小事》平采娜（Baifern）扮演變性後的女主角，11日首播就引爆討論，其中女主角在浴室中拿出玻璃棒的舉動，更引發全國觀眾好奇。

▲▼泰劇《吹落的樹葉》劇情大灑狗血。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561） 

▲泰劇《吹落的樹葉》劇情大灑狗血。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

《吹落的樹葉》描述主角Nira因為性別認同障礙，從小就擁有女兒心，面對出軌偷吃的父親，還被譏諷是人妖，長大後出國接受變性手術，就在即將迎接全新人生的時刻，媽媽卻車禍身亡。她為了向造成傷害的父親復仇，放棄美好的未來回到泰國。

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第一集Nira就已經以長髮美女之姿登場，含淚回憶悲慘童年，更憎恨假裝悲傷的父親、姑姑，只愛唯一珍惜自己的姑父。其中有一幕，她在飯店浴室取出3根不同尺寸的玻璃棒，並挑選出其中一根，接著坐在馬桶上，掀開浴袍，開腿準備塞入，腳趾因痛苦彎曲、咬牙噴淚的畫面，深深震撼觀眾。

▲▼《吹落的樹葉》開播，女主角Nira在浴室忍痛塞模。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561） 

▲《吹落的樹葉》開播，女主角Nira在浴室拿出玻璃棒。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲▼《吹落的樹葉》開播，女主角Nira在浴室忍痛塞模。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲女主角選出其中一個玻璃棒，接著掀開浴袍。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲▼《吹落的樹葉》開播，女主角Nira在浴室忍痛塞模。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲Nira雙腿越開越大，痛到腳趾彎曲。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲▼《吹落的樹葉》開播，女主角Nira在浴室忍痛塞模。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲咬牙強忍，浴室神秘舉動引發觀眾討論。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

電視台引用《吹落的樹葉》原作者Jeab Wattana的說明，劇中主角的舉動，是將模具插入新做的器官中（意即人工陰道）。變性者需要適應哪種模具尺寸，則因人而異，而且在手術後3個月內，每天都要進行這個動作，過程要忍受非常大的痛楚。

▲▼《吹落的樹葉》首集開播，其中一幕女主角拿玻璃棒的舉動引爆觀眾關注。（圖／翻攝自推特／One31）

▲《吹落的樹葉》首集開播，其中一幕女主角拿玻璃棒的舉動引爆觀眾關注。（圖／翻攝自推特／One31）

除此之外，男神Push在戲中和女主角Nira的關係也受到矚目。他在戲裡是Nira的姑父，眼看孩子不受父親、姑姑疼愛，母親意外身亡，心疼小姪子失去父母的愛，沒想到以後將會和變性後的Nira展開不倫戀，也將是故事一大焦點。

▲▼平采娜扮演變性美女，戲裡和扮演姑父的Push陷入不倫戀。（圖／翻攝自臉書／One31）

▲平采娜扮演變性美女，戲裡和扮演姑父的Push陷入不倫戀。（圖／翻攝自臉書／One31）

▲《吹落的樹葉》女主角Nira浴室塞模，畫面震撼觀眾。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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關鍵字

初戀那件小事, 吹落的樹葉, 平采娜, Baifern, Push

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