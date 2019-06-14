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謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉

記者陳芊秀／綜合報導

藝人謝忻和阿翔（陳秉立）被拍到跟大街激吻，爆出婚外情震驚社會，13日以親筆信向男方老婆Grace道歉，「我，真的做了非常可怕的事情」，仍然受到外界砲轟。過去透過社群網站的互動也不斷被挖出。她3年前的一則貼文中，坦言主持晚會到一半，「一直在偷偷的思念人家的男神」，還主動Tag阿翔，引起網友關注。

▲▼謝忻、阿翔大街激吻爆發婚外情。（圖／翻攝自臉書／謝忻、阿翔）

▲謝忻、阿翔大街激吻爆發婚外情。（圖／翻攝自臉書／謝忻、阿翔）

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謝忻2016年9月在新莊主持活動，傍晚PO文「主持中秋晚會的空檔一直在偷偷的思念人家的男神～陳秉立，你懂不懂」，同時加上3個哭泣表情符號。她高舉手機自拍，吸引粉絲回應，其中有網友留言「妳真的不能這樣」，為此回應「我已經有在剎車了」，被指「還是過份了」，又回「我知道我要跟社會大眾道歉」，最後網友留言「我想是必須要的，該讓其他女孩有活下去的理由。」

▲▼謝忻3年前主持晚會到一半，趁空檔Tag阿翔「一直在偷偷的思念人家的男神」。（圖／翻攝自臉書／謝忻）

▲謝忻3年前主持晚會到一半，趁空檔Tag阿翔「一直在偷偷的思念人家的男神」。（圖／翻攝自臉書／謝忻）

自從婚外情曝光，阿翔和謝忻過去的Instagram貼文也引發爭議，他4月在日本球場看球賽的貼文，有網友發現敏感文字突然被刪除，原文「好厲害」後面還有「一天一砲」4字，「贏球啦」後面也有「就這麼一次，最愛都集結在一起了」的文字，如今這些文字消失，14日更悄悄關閉IG，目前已經無法被其他人查看。

阿翔婚外情延燒第3天，長年累積的高人氣爆發醜聞，格外受到民眾失望議論。他和老婆Grace的8年婚姻受到空前衝擊，14日仍被目擊共同出席大女兒幼稚園畢業典禮，據悉，他正努力修補和家人的關係。

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