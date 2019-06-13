謝忻向Grace懺悔「你們是相配的王子和公主」！　衝動跨友情線：我沒資格求原諒

記者李湘文／綜合報導

藝人謝忻被拍到出軌阿翔，遭到各方指責2天，13日晚間終於發表親筆信，向阿翔老婆Grace道歉，懺悔「你們是非常相配的王子和公主，我對不起你，也對不起3個小朋友」，連續3個對不起，表達後悔。

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▲謝忻向Grace道歉。（圖／翻攝自謝忻臉書、Grace臉書）

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謝忻坦言：「妳一定感到非常的震驚、無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候拋諸在腦後的。」她自悔真的做了可怕的事，在不理智和衝動之下，傷害了工作上最好的夥伴，也對不起Grace和3個小孩，「我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地，想再次跟妳說一聲『對不起』。」

【謝忻全文】

沉澱了一整天。

首先，我要跟阿翔的太太Grace鄭重的道歉，我非常非常的對不起妳，對於自己的理智以及衝動，感到萬分的羞恥及悔恨。

妳一定感到非常的震驚、無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候拋諸在腦後的。

讓友情變了調的我深感歉意；讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我備感羞愧。

我，真的做了非常可怕的事情——在那個理智遺失的轉瞬間。

我萬分後悔的傷害了我工作上最好的夥伴，造成今天這樣的局面，我，要負起非常大的責任。

你們是非常相配的王子和公主，我對不起你，也對不起三個小朋友。

我沒有資格請求妳的原諒，但是我還是由衷地，想再次跟妳說一聲「對不起」。

對不起。

謝忻 2019.6.13

▲謝忻發表手寫道歉信。（圖／翻攝自謝忻臉書）