方大同將來台開唱！　加碼宣布好消息

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王方大同創立「賦音樂」簽下王詩安，近日再度相中新人女歌手孔藝弦，主打歌MV也由方大同親力親為操刀當導演及製作，看到老闆為了自己首支主打歌MV從拍攝前置到結束收工幾乎快48小時沒闔上眼，讓孔藝弦感動地說：｢原以為作為藝人從清早妝發一直工作到第二天清晨收工已經很辛苦了，但其實整部MV幕前幕後的工作人員包括老闆其實兩天沒睡。不辭辛勞只為作品更好的呈現，令我非常敬佩！不過最讓我印象深刻的還是方老闆的體力過人，因為大家熬夜工作都會喝咖啡或是其他提神的飲料，而老闆根本不需要這些，全靠一口『仙氣』撐著！太厲害了！」

▲▼方大同親自擔任孔藝弦MV導演及製作。（圖／賦音樂提供）

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孔藝弦經過三年培訓及累積創作，終於在5月24日發行了個人首張創作專輯，將於本月15日全球上架的首支主打歌《未來未來》，她表示：｢出道前自己想當歌手，有一張屬於自己的專輯，把這樣的夢想寫進歌中，想藉由這首歌感謝自己能堅持下去，告訴自己：我要的未來，我做到了！」這首歌是由老闆方大同一起和她一起合作完成，過程幾乎是一氣呵成，｢老闆很了解我歌詞中想要傳達的『世界越快、心則慢』的概念，有了共識後再彼此討論斟酌後，完成了這首歌。」

方大同根據歌詞中｢未來」概念為Melodia量身打造腳本，藉由一場在火車之旅上的超現實夢境，串起人生中從小孩子、上班族、邁入婚姻、變老等各種經歷，講述人生每一個階段的夢想，這個｢火車夢境探險之旅」的概念，其實是源自於孔藝弦的構想，她表示：｢一開始老闆先詢問我這首歌會想到哪些畫面，我下意識就想到火車進隧道的場景，結果老闆就以這部份去延伸，變成這次MV的主題！」方大同除了繼續培育人才，也即將來台開唱。

▲▼孔藝弦成為方大同旗下新歌手。（圖／賦音樂提供）