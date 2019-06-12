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華倫夫婦親生女兒：安娜貝爾至今仍提醒我「miss me ？」　牢記2秘訣保命

記者洪文／綜合報導

《厲陰宅》宇宙新片《安娜貝爾回家囉》故事從華倫家的女兒茱蒂的角度說起，導演蓋瑞道柏曼說： 「如果父母親工作性質與眾不同，小孩在長時間耳濡目染下，應該也會表現得與其他小孩不太一樣。我們想要從茱蒂的角度去呈現最新的安娜貝爾故事。」而現實生活的茱蒂坦言，這麼多年過去，恐懼沒有減少，反而更加怕它。

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／華納兄弟提供） 

▲《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／華納兄弟提供）
  
《安娜貝爾回家囉》故事時間是1970年代初期，在《厲陰宅》中的佩倫家事件發生後不久，媒體發現華倫夫婦的職業很特殊，為了讓世人正視惡魔的力量，華倫夫婦不排斥接受媒體訪問，這使他們聲名大噪，但卻也因為過度繁忙的關係，讓他們疏於察覺茱蒂在學校所承受的龐大壓力。

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▲《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

華倫夫婦親生女兒茱蒂說：「我很多年沒見到這娃娃了，我變得非常怕它。」就連她的夫婿東尼史佩拉也說：「安娜貝爾無疑是館內陰氣最重又最邪門的，因為艾德總是說，這娃娃能使天下大亂。」茱蒂補充：「我父親總是告誡我說：『絕對不准打開那個玻璃櫃！』，那個娃娃會讓人著迷，它本應該是小女孩的心愛娃娃，但事實卻遠非如此。」

即使這麼多年過去，茱蒂的恐懼沒有減少，雖然華倫夫婦總是對她說：「別承認它的存在，別直視它！」然而茱蒂表示：「儘管我已經努力不想它，也不直視它，但它到現在還是會提醒我，令我想起它。」

▲《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

▲《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／翻攝自Youtube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）

 導演蓋瑞道柏曼說：「《安娜貝爾回家囉》整體故事雖然是虛構，但還是將幾段華倫夫婦遇到的真實驚險遭遇安排於電影中。」一個10歲的孩子如何面對身份如此特殊而且總是把一些恐怖紀念品帶回家鎖在「靈異博物館」中的父母，相信絕大多數的孩子絕對克制不了自己的好奇心，然而茱蒂不是一般的孩子，她會聽從父母的話避開那塊禁區，而當時的安娜貝爾正是靈異博物館的新成員，儘管定期都有牧師到這裡來祈福、加持與灑聖水，但在館內數以百計的新「好朋友」環繞下，安娜貝爾依舊伺機而動。

▲▼《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《安娜貝爾回家囉》劇照。（圖／華納兄弟提供）

飾演茱蒂華倫的是麥肯娜葛瑞絲，她表示：「茱蒂擁有與母親一樣的能力，常看到別人看不到的影像，這讓她沒有安全感，因為她不確定那是否只是自己的想像，所以她不敢對別人說，同學又因為知道她父母親的職業經常嘲笑她，這讓她覺得自己更像是邊緣人，沒有人願意與『怪咖』當朋友。」

然而在真實生活中，麥肯娜卻是非常活躍於學校社團活動，她說：「我在排練啦啦隊的時候得知獲得這個角色，我很興奮卻沒有大叫！我只記得坐下來沉澱心情，因為我知道接下來在片場有機會一直大叫，我真的超級興奮的！」
 
《安娜貝爾回家囉》故事敘述為了不讓安娜貝爾這個被惡魔附身的娃娃再度危害人間，艾德與羅琳華倫夫婦親自開車將它帶回自己家中，放置於神器室兼私人的靈異博物館內保存，華倫夫婦很清楚安娜貝爾強大的邪惡力量，他們慎重其事地請神父淨化、祈福並將安娜貝爾「深鎖」在玻璃櫃中，成為館內的「收藏品」之一。但是就在某個華倫夫婦不在家的夜裡，「靈異博物館」大門被開啟，安娜貝爾喚醒了靈異博物館內所有的惡靈，宛如重獲新生的惡靈們將目標放在新的獵物：華倫夫婦十歲的幼女茱蒂與陪她一起過夜的褓母身上。

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安娜貝爾, 安娜貝爾回家囉, 華倫夫婦, 華倫茱蒂

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