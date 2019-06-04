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拐拐爆乳「中間卡兩條線」辣翻　露半球全為玖壹壹的他

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹成員健志推出最新單曲《MOJITO 》，歌名以調酒為主題，MV場景特別選在小琉球拍攝，還邀請「性感女神」拐拐跨刀擔任女主角，拐拐因為會潛水、也熱愛水上活動，又有自己泳裝品牌，相當適合這次拍攝主題，她在MV以性感橘色爆乳比基尼下海戲水，大方解放D罩杯又不時對著鏡頭放電，相當吸睛。

▲▼玖壹壹,健志,拐拐。（圖／混血兒提供）

▲▼玖壹壹健志推出新歌，找來拐拐性感出演MV。（圖／混血兒提供）

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▲▼玖壹壹,健志,拐拐。（圖／混血兒提供）

健志表示：「MOJITO會讓人一杯接著一杯，特別適合夏天喝，就像是漂亮的女生一樣，看過一次就還想再看一眼。」這首歌還邀來音樂人NEOSO一同創作、合唱，他有次到NEOSO工作室探班，聽到這首歌當下覺得太好聽、就決定一同完成創作，給予高度肯定，「NEOSO的音樂Sense很高，一個人可以包辦所有東西：音樂、影像、唱歌、製作，各方面都可以做到很好，加上我們很有話聊，算是一拍即合。」

▲▼玖壹壹,健志,拐拐。（圖／混血兒提供）

▲▼拐拐在MV中大秀姣好身材。（圖／混血兒提供）

▲▼玖壹壹,健志,拐拐。（圖／混血兒提供）

熱愛海島的健志稱讚小琉球風景很棒，也是在小琉球學會自由潛水，「小琉球的人都特別特別有人情味！不用特別思考打扮，簡單的短褲拖鞋就能出門，有時還不穿上衣，就是一直玩水！」他也很感謝拍攝時許多熱情的店家幫忙協助，並事先跟導演溝通，希望可以讓所有演員、團隊邊拍邊玩，加快工作進度，大夥第一天就順利完成所有拍攝、第二天盡情玩水游泳。

健志近日才和同團的洋蔥等好友與好友一起投資酒吧，愛小酌的他也計畫會推出一款「健志特調」，預告「這杯應該會超級烈的！」被問到一個禮拜不能喝酒跟挑戰一個月不能玩水，健志笑答：「我試過一個月不喝酒，我喝酒是喝派對酒，就不要去參加派對就好了，玩水是就算玩浴缸的水我也要玩，而且我每天都會洗澡，都有玩水！」

▲▼玖壹壹,健志,拐拐。（圖／混血兒提供）

▲▼玖壹壹健志新歌MV在小琉球取景。（圖／混血兒提供）

▲▼玖壹壹,健志,拐拐。（圖／混血兒提供）

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