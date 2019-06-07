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演員喝醉說要拍電影　配樂家撂狠話真的跑去當導演！

圖文／鏡週刊

日本音樂家半野喜弘，從事電影配樂工作已有25年，近年跨足當導演。日前他為新片《亡命之途》來台宣傳，接受本刊專訪時透露，起初是因為在一場餐會上喝醉了，和演員朋友瞎起鬨說要拍電影，後來又抱著「不能輸」的心情，因此走上導演路。

他說：「以前完全沒想過要當導演。相信業界人士都了解，某些獨立製作的電影之所以會拍出來，最常發生的狀況是，某個演員喝醉時提議『來拍個電影吧』。我也是這樣開始的。」

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開始動手寫劇本後，2人可能會發生意見不合。於是演員朋友撂下一句話說：「我是演員，只要專心當演員就好了。半野你就去寫劇本，負責導演。」

由於說這句話的人年紀比半野輕，半野心想，既然對方這樣說了，那他就要這樣做，「造成無法收手的局面，所以開啟了導演生涯。」

半野坦承，起初沒有經驗，寫出來的劇本也不像電影，沒有辦法找到資金。但因已動筆寫，無法停下來。且做過一次後，有成品拍出來，很開心也有成就感。再重新審視作品的時候，心想要是「當初可以那樣做就好了，變得更沒有辦法放棄想要拍電影的念頭。」

半野喜弘常與優秀的華語導演合作電影配樂，並因賈樟柯的《山河故人》入圍2015年金馬獎最佳原創電影音樂。（翻攝自beautimode.com）

身為電影配樂家，半野常和優秀的華語導演合作，如早期和侯孝賢，或近期與中國大陸的賈樟柯。拍片風格是否會受到上述導演的影響？

對此半野表示，他很喜歡侯導的人和電影，但會常提醒自己不能模仿侯導的風格。《亡命之途》開鏡前，和侯導見過面，後者要他按自己的方式做。讓半野再次領悟：要做自己的東西，而非模仿。即使模仿比較簡單的，但做為一個藝術家，應該要做出自己的風格。

雖然如此，半野笑說，《亡》片有一幕，是謝欣穎飾演的小恩，和妻夫木聰飾演的牧野在屋簷下躲雨，「那場戲是用長鏡頭拍的，所以有那麼一點點侯導的風格，說實話，我內心覺得很開心。」

《亡命之途》已於6月6日在台上映。


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