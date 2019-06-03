《哥吉拉II怪獸之王》台灣票房名列「全球第5」　5天已有觀眾3刷

記者洪文／綜合報導



《哥吉拉II怪獸之王》在哥吉拉、拉頓、摩斯拉與王者基多拉等4隻「怪獸宇宙」最強角色的合擊下，制霸全球總票房，開出1.79億美金的票房成績；美國開出4900萬美金，奪下全美票房冠軍。台灣開出全台1.3億台幣（約410萬美金）成績，而中國大陸開出7000萬美元居全球之冠，日本、英國與墨西哥等國居後，台灣傲視全球海外市場第5名，堪稱不易。

▲《哥吉拉II怪獸之王》全球票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）



在台灣觀眾正面口碑的推波助瀾下，《哥吉拉II怪獸之王》首周票房更勝「怪獸宇宙」前兩2作品：《哥吉拉》（首周1.087億台幣，以下皆以新台幣計)，《金剛：骷髏島》（1.1167億），更勝過其他同類型的大型災難片如：《加州大地震》（7052萬）、《毀滅大作戰》（5650萬）與《巨齒鯊》（4831萬） ，讓觀眾為明年即將登上大銀幕的哥吉拉對戰金剛的續集投注不少關注與期待。

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▲《哥吉拉II怪獸之王》全台票房冠軍，上映5天已有觀眾3刷。（圖／華納兄弟提供）



《哥吉拉II怪獸之王》是「怪獸宇宙」的第三部作品，故事敘述神秘的「君主」組織一直在暗地裡追蹤著沉睡在世界各地隱密深處的怪獸，直到王者基多拉被喚醒，超過17隻的泰坦級巨大怪獸也與牠一同甦醒，「君主」組織必須在全世界各地分頭對抗這些泰坦級巨獸。哥吉拉、摩斯拉、拉頓與王者基多拉這些原本只存在於傳說中的超級物種，如今重新出現在地球，牠們都想爭奪至高地位，也讓生活在其中的人類陷入生死存亡的危機之中。