3個月前才結婚！《古惑仔》吹水基突病逝 獨留交往30年女友

記者傅家妤／綜合報導

男星李兆基曾演出《古惑仔3之隻手遮天》、《賭神2》、《食神》等知名電影，先前才剛傳出肝癌手術成功出院，而且還與交往30年的女友登記結婚，沒想到2日就驚傳病逝，死訊也已經獲得香港演藝人協會主席古天樂證實，震驚眾人。

▲李兆基病逝。（圖／YouTube、CFP）

李兆基過去因常出演反派角色，與成奎安、何家駒、黃光亮被封為「港片四大惡人」，但近年來因2度中風，健康亮紅燈，早已淡出演藝圈，靠好友金援度日，他在2019年出被爆出罹患肝癌，原想放棄治療，最後在好友的的苦勸之下，終於改變主意，接受手術，出院後也一直在休養。

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在養病期間，李兆基也決定於交往30年的58歲女友邱巧貞登記結婚，但過程非常低調，只是簡單地註冊，給了對方的一個名份，而他的好友陳慎芝在受訪時，也稱是自己為李兆基安排這一切，，認為女方跟著李兆基生活了將近30年，應該有個名份，因此撮合了此事。沒想到結婚才3個多月，夫妻倆就天人永隔，讓人不勝唏噓。

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