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孫盛希入圍歌后..為健身缺席慶功！結果只瘦1KG：只有胃滿意

記者盧薇淩／台北報導

2019Hito流行音樂頒獎典禮2日在小巨蛋登場，孫盛希拿下「hito潛力創作歌手」，上台頒獎時她感謝幕後創作人，表示花了許久時間才完成專輯，她上台演唱《自然凋謝》、《夢遊》兩首歌曲，美聲打動現場觀眾，她這次入圍金曲5項大獎，包括歌后獎項，受訪時也透露，為了金曲獎努力維持身材，入圍公布當天甚至為此沒去慶功宴，是健身房鍛鍊。

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▲▼孫盛希hito頒獎 。（圖／記者黃克翔攝）

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▲孫盛希hito表演曬蠻腰。（圖／記者黃克翔攝）

孫盛希穿著粉色短裙及背心登場，隱約露出蠻腰，她為了金曲獎努力健身，少吃多動吃外，金曲入圍當天公司慶功宴，甚至缺席到健身房報到。問起全身最滿意的部位，孫盛希想了一下，回答不出來，謙稱目前都還在努力中，「可能只有胃滿意。」不過從瘦身至今，她只瘦了1公斤，但比起先前入圍金曲新人獎時，現在狀態好轉許多，「當時有爆肥，臉上又冒痘，不太好。」

▲▼孫盛希hito頒獎 。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫盛希演唱2首歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。

▲▼孫盛希hito頒獎 。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫盛希為了金曲努力健身。（圖／記者黃克翔攝）

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hito, 孫盛希, 柯智棠, 第30屆金曲獎

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