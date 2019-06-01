ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡健雅睽違6年辦簽名會！　下大雨飆唱5首「神功再現」

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后蔡健雅1日舉辦「我要給世界最悠長的濕吻」音樂分享會＆簽名會，距離上次如此和歌迷近距離的簽名會已是6年前，連Tanya本人臉書上都發文直言：「好怕下次要再等N年。」音樂分享會上，蔡健雅一連為歌迷獻唱5首新專輯收錄的歌曲：《離線地圖》、《半途》、《原諒》、《遺書》以及專輯同名歌曲《我要給世界最悠長的濕吻》，讓歌迷大飽耳福。

▲▼蔡健雅音樂分享會 。（圖／還球提供）

▲蔡健雅音樂分享會。（圖／環球提供）

請繼續往下閱讀...

蔡健雅睽違6年再次舉辦簽名會，即使中午開始下起了大雨，卻依然擋不住粉絲們的熱情，一早台北三創外面已現長長排隊領取號碼牌的粉絲，雖然這次音樂分享會限額500名的粉絲VIP歌迷進場一起欣賞Tanya的歌聲，但蔡健雅為了讓所有粉絲都一起感受《濕吻》專輯所帶來的溫度，特地開放只要手持新專輯，不論是黑膠限量版或是CD，都能一起來到現場參與分享會後的簽名會，並加碼保證「簽完為止。」

▲▼蔡健雅音樂分享會 。（圖／還球提供）

▲蔡健雅一連演唱5首歌曲。（圖／環球提供）

唱片公司特地獻上「手提旅行箱黑膠唱片機」給Tanya，看到小巧可愛，可隨身攜帶的黑膠唱片機，讓Tanya現場化身變成刷碟DJ，在台上活潑地假裝刷起碟來，讓主持人活力DJ阿娟現場稱讚Tanya「好適合妳，可以在家自己玩、刷音樂」，同時也驚喜發現旅行箱唱片機封面有為蔡健雅特定專屬，特定印上「蔡健雅《我要給世界最悠長的濕吻》」等字樣，讓蔡健雅歡欣收下這個富有巧思的個人專屬旅行箱小唱片機。

▲▼蔡健雅音樂分享會 。（圖／還球提供）

▲蔡健雅暌違6年舉辦粉絲見面會。（圖／環球提供）
 
音樂分享會上，Tanya表示謝謝粉絲的支持，特別能感受到大家的溫暖，尤其今天還下大雨，笑自己「神功再次出現」，每次舉辦簽名會都會下雨，但總是澆不熄粉絲的熱情，和現場粉絲打包票說：「會後簽名會上，大家有想說的都可以跟我說。」蔡健雅為感謝歌迷支持也表示現場簽完為止，對於已六年未辦簽名會，蔡健雅吃驚表示：「有這麼久了啊？」、「覺得很興奮可以再辦簽名會，感覺心情很像回到當年，真的好久沒辦簽名會。」

推薦閱讀

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡健雅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 日版《我可能不會愛你》10主角公開！　大仁哥「換新工作」Maggie是短髮正妹
  2. 直播被狂酸顏值不高　宇宙一句「直球回應」被坤達讚高EQ
  3. 蔡健雅睽違6年辦簽名會！　下大雨飆唱5首「神功再現」
  4. 武打女星被媽質疑能畢業？　楊麗菁開心嗨捧EMBA證書
  5. 健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱
  6. 《少時》合體！李玉璽N年才見王大陸　私聊內容竟問：誰是X
  7. 2PM俊昊「脊椎重摔」倒地不動　影片外流網友嚇傻：沒死萬幸
  8. 你買到了嗎？周興哲「高雄巨蛋」確定不加場　全賣光了！
  9. 瘦子準備生日驚喜..大淵開門沒人！傻眼苦笑：每人都突然有事
  10. 眼角下垂被酸「因為生太多」　黃小柔照樣PO照…爽朗1句話正面KO！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366