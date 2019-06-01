蔡健雅睽違6年辦簽名會！　下大雨飆唱5首「神功再現」

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌后蔡健雅1日舉辦「我要給世界最悠長的濕吻」音樂分享會＆簽名會，距離上次如此和歌迷近距離的簽名會已是6年前，連Tanya本人臉書上都發文直言：「好怕下次要再等N年。」音樂分享會上，蔡健雅一連為歌迷獻唱5首新專輯收錄的歌曲：《離線地圖》、《半途》、《原諒》、《遺書》以及專輯同名歌曲《我要給世界最悠長的濕吻》，讓歌迷大飽耳福。

▲蔡健雅音樂分享會。（圖／環球提供）

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蔡健雅睽違6年再次舉辦簽名會，即使中午開始下起了大雨，卻依然擋不住粉絲們的熱情，一早台北三創外面已現長長排隊領取號碼牌的粉絲，雖然這次音樂分享會限額500名的粉絲VIP歌迷進場一起欣賞Tanya的歌聲，但蔡健雅為了讓所有粉絲都一起感受《濕吻》專輯所帶來的溫度，特地開放只要手持新專輯，不論是黑膠限量版或是CD，都能一起來到現場參與分享會後的簽名會，並加碼保證「簽完為止。」

▲蔡健雅一連演唱5首歌曲。（圖／環球提供）

唱片公司特地獻上「手提旅行箱黑膠唱片機」給Tanya，看到小巧可愛，可隨身攜帶的黑膠唱片機，讓Tanya現場化身變成刷碟DJ，在台上活潑地假裝刷起碟來，讓主持人活力DJ阿娟現場稱讚Tanya「好適合妳，可以在家自己玩、刷音樂」，同時也驚喜發現旅行箱唱片機封面有為蔡健雅特定專屬，特定印上「蔡健雅《我要給世界最悠長的濕吻》」等字樣，讓蔡健雅歡欣收下這個富有巧思的個人專屬旅行箱小唱片機。

▲蔡健雅暌違6年舉辦粉絲見面會。（圖／環球提供）



音樂分享會上，Tanya表示謝謝粉絲的支持，特別能感受到大家的溫暖，尤其今天還下大雨，笑自己「神功再次出現」，每次舉辦簽名會都會下雨，但總是澆不熄粉絲的熱情，和現場粉絲打包票說：「會後簽名會上，大家有想說的都可以跟我說。」蔡健雅為感謝歌迷支持也表示現場簽完為止，對於已六年未辦簽名會，蔡健雅吃驚表示：「有這麼久了啊？」、「覺得很興奮可以再辦簽名會，感覺心情很像回到當年，真的好久沒辦簽名會。」