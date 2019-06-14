Gail甜笑靜止自拍「眼睛都不眨」　下一秒「1個舉動」萌翻全場　

記者林彥君／綜合報導

《聲林之王》人氣選手13歲的音樂天才Gail（蓋兒）為SUGAR手機拍攝廣告，Gail穿著淺藍色削肩洋裝，進棚拍攝宣傳照，在拍攝時她拿著手機維持靜止的動作，連眼睛都不眨，始終維持招牌笑容，直到攝影師放下手中的相機才稍微放鬆，十足敬業。

▲Gail拍攝廣告。（圖／ETtoday）



Gail透露平時會拿手機拍照和看YouTube影片，她現場也示範用SUGAR手機的前鏡頭自拍，很喜歡相機功能和畫質。Gail也分享自己最喜歡的自拍動作，就是右手比Ya，說完馬上舉起右手擺Pose，模樣超萌。Gail提到很喜歡SUGAR的名字很甜、很特別，手機的造型美觀，拿在手上也會覺得自己很酷。

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▲Gail面對鏡頭保持甜笑。（圖／ETtoday）



Gail平時在泰國讀書，休假時會到台灣參與活動演出，Gail把握時間讀書及練歌，即使是搭車，她也會拿出準備的資料反覆讀，不鬆懈，Gail最喜歡喝台灣的珍珠奶茶，如果有一天的時間可以在台灣旅遊，她說：「最想去花蓮！」Gail也積極準備新作品，透露將發行EP，希望盡快和粉絲分享新作品，她也提到，「若想要追蹤我的最新消息，可以到SUGAR手機的粉絲團關注唷！」

▲ Gail說拍照有時會手比「Ya」。（圖／ETtoday）

▲Gail進棚拍攝手機廣告。（圖／ETtoday）

