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文慧如圓夢遇偶像！合照畢書盡太緊張　他一個舉動幫化解

記者盧薇淩／台北報導

歌手文慧如去年推出首張個人創作專輯《親愛的你_怎樣的我》，她29日回到家鄉新加坡，第一次在自己家鄉參加「流行音樂全金榜」頒獎典禮，並演唱《愛情十萬個為什麼》和《親愛的你》，她在典禮慶功宴遇到偶像蔡健雅及畢書盡，透露從小就很欣賞新加坡歌手們，例如蔡健雅、孫燕姿，因此看到蔡健雅本人時非常激動，鼓起勇氣要求合照；合照畢書盡時則是太緊張，但Bii一個舉動馬上幫他化解。

▲▼文慧如上音樂金榜 遇到蔡健雅畢書盡 。（圖／華研提供、UFMㄢ

▲文慧如在頒獎典禮上遇到蔡健雅、畢書盡。（圖／華研提供）

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這是文慧如第一次在家鄉參加「流行音樂全金榜」頒獎典禮，所以心情特別緊張，上台前在後台不斷重覆練習歌曲中的rap段落。她30日向《ETtoday娛樂星光雲》透露，從小就很欣賞新加坡本地的創作歌手們，比如蔡健雅、孫燕姿等人，帶給她很多啟發與鼓勵，所以看到蔡健雅時有點激動，鼓起勇氣去和蔡健雅合照，簡單自我介紹後跟偶像合照，讓她覺得很滿足，有一種圓夢的感覺。

與「Bii」畢書盡合照時，文慧如有點緊張，Bii叫她一起比愛心，瞬間讓她化解了自己的緊張情緒，跟Bii自在地合照。她也遇到廷廷蕭秉治，因為很欣賞他的創作才華，之前他還在MP魔幻力量時，就很喜歡《我還是愛著你》，後來的作品如《凡人》，《愛過你多久就有多痛》等等也很喜歡，「我覺得他的旋律很有動機，但卻不失個人特色，所以很欣賞。」

▲▼文慧如上音樂金榜 遇到蔡健雅畢書盡 。（圖／華研提供、UFMㄢ

▲文慧如巧遇蕭秉治 。（圖／華研提供）

近一兩個月主要都在大陸做唱片宣傳，並且與F.I.R.、Karencici一起去了成都、武漢、西安等城市的6所大學舉辦校園演唱會。這次旋風回新加坡，只回去了三天，她把握機會跟家人團聚，一起出去吃大餐，吃了自己很想念的辣椒螃蟹、魚圓湯和魚湯。

▲▼文慧如上音樂金榜 遇到蔡健雅畢書盡 。（圖／華研提供、UFMㄢ

▲文慧如在典禮上唱2首歌。（圖／華研提供）

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文慧如, 畢書盡, 蔡健雅

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