廖柏雅5分鐘表演搞好忙！首站小巨蛋苦練舞：美夢成真了

記者盧薇淩／台北報導

集小提琴、歌唱、創作於一身的廖柏雅實力人氣備受肯定，獲「2019hito頒獎典禮」邀請，2日將首次站上小巨蛋演出，他把短短5分鐘的一首歌表演，當成才華伸展台，從拉小提琴、唱歌還加入苦練已久的solo舞蹈，手腳並用不說還得扭腰擺臀，有如「八爪章魚」般才華洋溢，也直說有美夢成真的感覺。

▲廖柏雅為了hito拼命練舞 。（圖／柏雅音樂藝術工作室提供）

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廖柏雅當起總監親自下海盯，包括音樂編曲、舞蹈編排內容、自己與舞者造型全自己來，廖柏雅表示：「既興奮又期待，有點躍躍欲試的fu！」對於廖柏雅來說，這次能以新人之姿初登小巨蛋，有種美夢成真的感覺，「我記得第一次去小巨蛋是六年前看《聯合公園》的演唱會，無論是場地及聲光效果都讓我很震撼，當時就立下宏願，希望有一天也能夠到小巨蛋表演！」

為了這次演出，廖柏雅早在一個月前就開始準備，還展現舞蹈處男秀，為了這次的舞蹈，除了白天在練舞教室彩排，晚上還要透過視訊跟編舞老師來個「深夜視訊約會」，「因為很多細節都是環環相扣，比如說我要如何把麥克風給舞者，再從舞者身上拿小提琴，這些小細節設計又要兼顧到動作很酷，都跟舞蹈老師討論很久。但因為編舞老師最近都在大陸出差，所以只能趁著半夜他工作結束後，透過視訊盯著我練習！」

▲廖柏雅登上小巨蛋，笑稱彷彿圓夢。（圖／柏雅音樂藝術工作室提供）

人生第一次登上小巨蛋表演的廖柏雅，一肩扛起表演統籌角色，包括音樂、舞蹈、造型都自己溝通及盯場，加上因為從沒有在小巨蛋表演過，對於現場的音場不熟悉，還特別花時間去了解及準備。廖柏雅說：「透過這次準備這套表演，學習了很多，也藉著練習自我突破，感覺功力大增！」

▲廖柏雅把表演準備豐富，宛如八爪章魚。（圖／柏雅音樂藝術工作室提供）