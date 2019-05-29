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咘咘主動牽手…Mia：不要！　方志友嘆：她有時候很強勢

記者李欣容／台北報導

方志友和老公楊銘威育有3歲女兒Mia以及1歲兒子Sunny，先前兒子曾被醫生提醒體重過重，方志友今（29日）出席伊甸基金會「愛孩子幸福節」活動時再透露，兒子會說的詞彙量太少，怕有發展遲緩的問題，反觀Mia在1歲時已經很會說話，現在更是相當有個性，有時咘咘想跟她玩，她都會說「不要」。

▲▼方志友為伊甸愛孩童幸福節站台 。（圖／伊甸基金會提供）

▲方志友為伊甸愛孩童幸福節站台 。（圖／伊甸基金會提供）

方志友兒子說話較緩慢，醫生建議夫妻倆多和他講話，如果兩個禮拜後說不出10個單字，怕是有發展遲緩問題。好在陽銘威後來每天跟兒子說話，Sunny順利達標，現在已經能簡單溝通了。

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▲▼方志友為伊甸愛孩童幸福節站台 。（圖／伊甸基金會提供）

▲方志友對小朋友非常有耐性 。（圖／伊甸基金會提供）

方志友也說，Sunny非常黏爸爸，之前全家到沖繩旅遊，只要沒看到爸爸他都會很緊張，去哪都要楊銘威抱著。和兒子的好脾氣相比，Mia倒是非常有姊姊架勢，常為了拒絕而拒絕。

方志友說，「有時候咘咘想跟她玩，主動牽手，Mia都會說不要，她比較強勢一點。」不過她隨後也說，小孩子都是口是心非，Mia和咘咘生日才差4天，感情還是很要好的。

▲▼方志友為伊甸愛孩童幸福節站台 。（圖／伊甸基金會提供）

▲方志友拒絕生第3胎。（圖／伊甸基金會提供）

先前楊銘威曾放話要生3個，方志友則拒絕，「10年後要再說。」甚至之前兩人想結紮，但被被醫生以「還年輕」為由拒絕，因此她只能想辦法阻擋，做好避孕。

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方志友, 咘咘, Mia, 楊銘威

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