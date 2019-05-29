ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

化成厲鬼才能重獲自由　重看《胭脂扣》：如花替我們愛了不敢愛的人

文／Amazing

三十年前經典的華語愛情電影《胭脂扣》回來了！與關錦鵬導演的系列作品：《阮玲玉》、《地下情》、《女人心》、《紅玫瑰白玫瑰》，一起在光點華山重新上映。

▲▼梅豔芳、張國榮經典《胭脂扣》重映。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲《胭脂扣》描述名妓如花，與富少陳振邦的虐戀故事。（圖／甲上娛樂提供）

《胭脂扣》是1987年上映的經典之作，描述1930年代一位香港石塘咀的名妓如花（梅豔芳飾），邂逅了富家子弟十二少陳振邦（張國榮飾），兩人如命定的戀人，展開了跨越階級的愛戀

十二少為如花甘願拋棄一切，但仍舊被他的家人阻撓，他們只好選擇殉情，吸食鴉片自殺，約定要永遠在一起

請繼續往下閱讀...

可是到了陰間，如花發現十二少沒有跟來，決定重返人間尋他。她遇見了報社情侶袁先生（萬梓良飾）與楚姑娘（萬寶意飾），在他們的幫助之下，登報並到處尋人。

才知道原來殉情那一日，十二少被救活了，他沒有依約死去，獨自活下並結了婚，後來敗光家產，晚年獨身落魄潦倒。

▲▼梅豔芳、張國榮經典《胭脂扣》重映。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲如花的鬼魂重返人間，尋找消失的十二少。（圖／甲上娛樂提供）

這個悲淒的故事，帶我們看見1930年代的人們，被家族與階級綁架的命運。他們無法追求想要的，也無法成為自己，只能為維護利益與傳統，任由他人擺佈。

如花與十二少的殉情，其實是對社會體制的無聲抗議，對比現今社會開放，我們都是幸運的人，擁有更多選擇的自由。

而如花與十二少這樣堅定又忠烈的愛情，其實某種程度又是我們已失去的單純。

劇中袁先生與楚姑娘這一對現代情侶是對比，他們問彼此自己願意為對方自殺嗎？兩人都回答不會。

並不是說為情自殺是好事，而是能為了一樣最想守護的事物，犧牲所有都無所謂，是在各種得失中算計的我們，遠遠不再的一種情懷。

▲▼梅豔芳、張國榮經典《胭脂扣》重映。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲如花對十二少的癡心，是一種難以再看見的情懷。（圖／甲上娛樂提供）

這次看著電影，我也發現大部份鬼怪電影，出現的都是「女鬼」而不是男鬼。其實去年有一本書：《台灣女鬼：民俗學裡的女鬼意象》，就在探討女鬼的問題。

女鬼生成的原因，多是在父權體制下被迫害的女性，像是林投姐、母豬鬼等，都是被男性拋棄，或是被強姦致死的悲慘女性。

所以女鬼傳說的形成，與人間的性別體制有關，可以說是性別不平等的直接反射。就像如花若非因妓女身份被瞧不起，也許就能順利成婚，不會走上結束生命一途。

▲▼梅豔芳、張國榮經典《胭脂扣》重映。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲因階級被歧視的如花，最終走上自殺一途。（圖／甲上娛樂提供）

當我們觀看《紅衣小女孩》、《七夜怪談》、《安娜貝爾》、《鬼修女》等電影，之所以感到害怕，是因為我們知道在真實世界裡，性別不平等現象造就了多少不安與憤恨。

對傳統女子而言，化作厲鬼，是唯一得到自由與力量的方法。」其實是一件非常悲傷的事。

女鬼背後呈現出的性別問題，是在人間的我們真正可以去正視與改善的，不要讓自由與正義，只能在死後的想像世界出現。

但回到《胭脂扣》裡梅豔芳所飾演的女鬼如花，雖帶著獨自死去的寂寥，卻仍舊癡情地等待著十二少，讓人不感到害怕，甚至有些疼惜與同情。

也許鬼就和人沒有什麼差別吧，如花替我們愛了不敢去愛的人，也為我們給出了自己的真心，所以經典之所以永恆，就是因為我們在當中看見了自己

▲▼梅豔芳、張國榮經典《胭脂扣》重映。（圖／甲上娛樂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲關錦鵬影展5/24-6/2在光點華山限定上映。（圖／甲上娛樂提供）

 

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

推薦閱讀

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

日本20歲「神之美少女」臉蛋有多小？　一戴上口罩…全場嚇呆：頭都不見了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！

陳子玄家中煮菜穿這樣！　「側面邪惡開洞」老公看瘋了：先吃妳

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Amazing, 胭脂扣, 梅豔芳, 張國榮, 殉情, 情侶, 性別階級, 性別歧視

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 許效舜膝蓋開刀後首錄「宣布大事」：我想選基隆市長！　全場震撼
  2. 王嘉爾當伴郎！迎娶被惡搞　「男男嘴對嘴傳紙」崩潰：伸舌頭幹嘛？
  3. 許維芳神翻唱《我永遠無法再愛》！錄音哽咽落淚　網：耳朵被滋養
  4. 畢書盡新專輯簽唱只有一場！　「日期地點公布」絕不加場
  5. WINNER新輯被稱「魯味拼盤」！可惜打安全牌留遺憾
  6. 陳艾琳拍閨蜜婚紗美炸！　一字領「透視中空裝」渾圓半球現形
  7. 坎城影展、阿拉丁、哥吉拉！「看電影」直播間歡迎來各種討論~
  8. 華視無預警資遣！文化部啟動研究案：支持公廣買回所有股份
  9. 《素媛》女童搬家11年才發現「趙斗淳家又住隔壁」　爸崩潰：為何被害者要逃！
  10. 二伯超有料！「泳衣入鏡」蔡桃貴扯到領口　網大驚：會曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366