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男友禿頭or口臭？　張惠妹二選一嬌喊：接吻最重要

記者蔡琛儀／台北報導

張惠妹（阿妹）近日接下手遊「完美世界Ｍ」代言人，拍攝廣告時接受訪問玩起快問快答，被問到能接受另一半禿頭還是口臭，她先是笑答：「不能都不要嗎？」隨後才思考一下：「禿頭好了，反正可以接吻比較重要！」

▲▼張惠妹。（圖／艾玩天地提供）

▲張惠妹接下手遊代言。（圖／艾玩天地提供）

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阿妹在快問快答中大展童趣，再被問：「能接受另一半邋遢很髒，還是愛美愛化妝？」她瞪大眼睛回：「愛化妝？不要，我寧願邋遢！」她也意外透露出自己超怕蟑螂，但反而不怕鬼，因此敢挑戰住鬧鬼的房間，無法接受跟一隻蟑螂共處一室。

阿妹也在影片中，暗示跟頑童MJ116合作歌曲，「其實我們都很重視，這首歌真的花很多時間。」她此次擔任《完美世界M》代言人，一系列宣傳照服裝更是她自行搭配，包含黑色勁裝天后風格，除了打造出遊戲帥氣戰鬥氛圍，「此次合作真的很特別，當我詢問品牌希望我呈現什麼樣的感覺，他們只告訴我：張惠妹！」讓她在合作及拍攝的過程中都相當地愉快與自在。

▲▼張惠妹。（圖／艾玩天地提供）

▲張惠妹在影片中雖沒明示，但依照嘴型和剪影圖可辨識出指得是頑童MJ116。（圖／艾玩天地提供）

從小喜愛表演的她，剛開始參與歌唱比賽也曾落敗，隨著經驗愈漸豐富，慢慢打拼，終於榮獲冠軍，接著離開台東北上成為PUB女歌手被發掘出道至今，不僅像個女戰士般突破重重難關，還不斷為自己設下更高的城牆，再逐一跨越。阿妹坦言：「一路上以來確實遇到不少挫折，但我相信只要堅定地往自己的夢想前進，自己就會做得到。」談及她現在的夢想，她毫不猶豫的說：「電影！」但又笑說：「欸這我講講的。」不過也坦言電影確實很酷，言下之意天后心中確實有個電影夢。

▲▼張惠妹。（圖／艾玩天地提供）

▲張惠妹接下手遊代言。（圖／艾玩天地提供）

廠商也和羅慧夫顱顏基金會攜手創作自由之翼，除了將邀請到具創作才藝的顱顏患者參與設計發想與台東向陽薪傳基金會具現化自由之翼，未來也將會於華山展出。

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張惠妹, 頑童MJ116

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