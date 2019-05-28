鍾欣凌拋家遊關島　被搭訕告白「I love you」下秒怒了

記者許逸群／台北報導

女星鍾欣凌與老公結婚9年，育有2女，平時忙於演藝工作，非工作時間又是全能媽媽的她，睽違10年沒有自己假期，好不容易在今年母親節，跟老公要了份禮物，自己出國到關島自助旅行。她笑說：「只能用樂不思蜀來形容我這4天的狀態！大概只有晚上用1分鐘的時間想家跟小孩，其他時間都在享受假期。」

▲鍾欣凌日前獨自到關島旅遊。（圖／齊石傳播提供）

喜歡自助旅行的鍾欣凌，原計劃在大女兒兔寶滿3歲時到紐約自助旅行，結果當時卻懷上了小女兒二寶，因此取消計劃。好不容易等到二寶滿3歲，鍾欣凌在母親節前夕，跟老公要了禮物要獨自放假出國玩4天，老公也爽快答應，讓鍾欣凌甜蜜表示：「這次假期是老公給的，感謝老公、讚嘆老公！」

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鍾欣凌旅程第一天的第一餐就犒賞自己，大啖牛排與兩隻大龍蝦。每天睡到自然醒，醒後就直奔海邊泡水，累了就躺在沙灘椅休息，晚上就在海邊散步，輕鬆愜意。她笑說：「這一切聽起來是不是很浪漫，但沒想到有一天下午我在海邊打盹時，被自己的打呼聲嚇醒，一切又從浪漫戲劇切換回搞笑喜劇片，可能這才是最適合我的。」

▲鍾欣凌每天都在海邊盡情享受假期。（圖／齊石傳播提供）

此外，鍾欣凌也分享假期中被搭訕的有趣經驗：「某天在街上，我聽到有人對我大喊『I LOVE U！I LOVE U！』，一看是當地的原住民，真的對我喊我愛妳，我還想說不錯嘛，我還是有豔遇的。結果下一秒他叫我『MAMA（媽媽）』，我瞬間怒氣都來了，什麼媽媽呀，沒禮貌！」

鍾欣凌這4天假期幾乎完全沒有跟外界聯絡，愛玩水的她在最後一天搭機回台前，都要抓緊時間再去海邊泡一下才罷休，「7年來，都沒有過自然醒，我從早泡到晚，就連最後一天，去搭飛機前都要再去海邊泡一下，泳衣帶回來都還是濕的、在滴水的！」但也感慨不知道下次的假期在哪裡。