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梁鉉錫也爆性招待！　揪YG世界級韓星「找25名酒家女」給2富豪享用

記者張筱涵／綜合報導

南韓三大經紀公司之一YG娛樂又出事！社長梁鉉錫（楊賢碩）26日晚間遭MBC節目《探查企劃Straight》（暫譯，탐사기획 스트레이트）爆涉嫌性招待，一次動員了25個女生，而且對象還是有過性侵案例的泰國富豪。

▲《探查企劃Straight》爆料梁鉉錫涉嫌性招待。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

▲《探查企劃Straight》爆料梁鉉錫涉嫌性招待。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

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《探查企劃Straight》記者指出，勝利涉嫌性招待時刷的是YG娛樂的公司信用卡，因此也不難猜想這些事件都和YG娛樂有關，只是警察並沒有對此展開調查。而他們接獲爆料在2014年7月時，YG娛樂性招待了1名泰國富豪和1名馬來西亞富豪。

梁鉉錫和YG娛樂旗下在全世界各地都擁有超高人氣的歌手包下了首爾江南的高級韓食餐廳，等待著東南亞富豪們來臨前，共有8名男生和25名女性。而這25名女性中有10個人都是和YG娛樂熟識的酒店媽媽桑所派出的酒店小姐。

結束用餐後，一行人到梁鉉錫經營的NB夜店續攤，《探查企劃Straight》也獲得了這個場合確定是性招待的證言，這也代表著YG娛樂和勝利都使用相同手法來招待國外投資者們。

另外，《探查企劃Straight》26日晚間釋出的預告中，可以得知在性招待場合中出現的泰國富豪，曾於Burning Sun爆出負面新聞前在店內下藥性侵女客人。受害者向MBC《探查企劃Straight》表示：「在我身上發生了很嚴重的事情，我真的以為自己要死了，那時候那個泰國人給的酒…威士忌…」

▲受害女性訪問時指出遭泰國富豪下藥。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

▲受害女性訪問時指出遭泰國富豪下藥。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

當時在Burning Sun的除了牽涉泰國富豪外，還有DJ吳男和YGX娛樂的理事，受害女指出「YGX娛樂的理事特別照顧泰國富豪，就像嚮導一樣的角色」，不過這名泰國富豪在泰國節目上否認認識勝利。完整內容將在27日南韓時間晚上8點55分（台灣時間晚上7點55分）播出，屆時又會爆出什麼樣的黑暗內幕讓大家都相當關心。

▲泰國富豪在Burning Sun時，DJ吳男和YGX理事也在。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

▲泰國富豪在Burning Sun時，DJ吳男和YGX理事也在。（圖／翻攝自《探查企劃Straight》NAVER TV）

▼[스트레이트 49회 예고] 추적 YG 양현석, 클럽 성 접대 의혹。（影片／取自《探查企劃Straight》NAVER TV，如遭刪除請見諒）

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