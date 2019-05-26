死侍爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威！網暴動：賤蟲同框了

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯合併之後，漫威工作室當前最棘手的問題之一，便是如何把票房、口碑極為成功的萊恩雷諾斯《死侍》（Deadpool）系列整合到漫威電影宇宙當中，據傳漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）考慮3個方案讓死侍回歸，其中一個就是在《蜘蛛人3》出現，不過外媒已打臉其真實性。

▲死侍驚爆《蜘蛛人3》正式回歸漫威。（圖／翻攝自網路）



漫威總裁凱文費吉先前證實，萊恩雷諾斯《死侍》系列將在漫威電影宇宙繼續推出。根據外媒《MCU Cosmic》消息指出，包括直接推出個人電影《死侍3》，或是在串流平台Disney+漫威系列影集帶入角色，也有可能在《蜘蛛人3》成為重要角色，畢竟之前漫畫中兩個角色合體很受歡迎。

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不過上述方案皆未獲得證實，外媒《Comicbook》認為Disney+不太可能，該平台不僅仍然以「闔家觀賞」為主要目標，不太可能接受《死侍》系列的限制級風格，更無法支付龐大的片酬以及冒著風險延續舊有的IP，如同他們不會再拍Netflix原有的漫威影集的道理相同。

而另一種方案，讓死侍在《蜘蛛人3》出現，似乎更不可能，畢竟《蜘蛛人》系列票房收入全部皆由索尼影業持有，漫威工作室分不到半毛錢，僅能透過周邊商品收入賺錢，可能很難在這一系列加入如此受到歡迎的角色，卻又不想在票房上面撈錢，因此應該只是謠言而已。