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《我只喜歡你》妹控哥哥爆紅！　被起底「原來是SpeXial成員」

記者陳芊秀／綜合報導

甜寵劇《我只喜歡你》正在熱播中，其中大陸演員趙志偉扮演吳倩哥哥，角色格外受到矚目。他在戲裡和女主角是龍鳳胎，雖然表現上是花花公子，其實是個妹控，各種寵妹舉動讓人氣飆升，同時被網友發現，原來他曾是台灣男團SpeXial的成員。

▲▼《我只喜歡你》妹控哥哥趙志偉爆紅。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

▲《我只喜歡你》妹控哥哥趙志偉爆紅。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你） 

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趙志偉現年24歲，畢業於上海戲劇學院，原本藝名「執」，2016年演《終極一班4》出道，當時和曾沛慈組成CP。他隨後加入男團SpeXial，成為第四期成員，不過在2017年3月23日就退團。

▲▼趙志偉在《終極一班4》配對曾沛慈。（圖／翻攝自YouTube）

▲趙志偉在《終極一班4》配對曾沛慈。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼趙志偉曾加入SpeXial，成為第四期成員。（圖／翻攝自臉書）

▲趙志偉曾加入SpeXial，成為第四期成員。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《我只喜歡你》妹控哥哥趙志偉爆紅。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

▲趙志偉和吳倩在戲裡扮演龍鳳胎。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

▲▼《我只喜歡你》妹控哥哥趙志偉爆紅。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

▲趙志偉表面上花心，實則寵妹無極限，「我永遠都不會讓她難過。」（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

單飛的趙志偉近年專攻戲劇，直到《我只喜歡你》扮演哥哥「趙觀潮」，疼愛妹妹的人設狂圈粉。他的寵妹金句包括「我永遠都不會讓她難過」、「我妹妹是我的底線」、「哥哥什麼都幫不了，只能幫她哭了」，劇中甚至拿出全部存款，給妹妹出國留學，超暖舉動令追劇粉絲又羨又妒，網友形容「有一種哥哥是電視裡的哥哥」、「別人的哥哥總是不會讓我失望」、「我也想要有這種哥哥」、「老天欠我一個觀潮！」

▲▼《我只喜歡你》妹控哥哥趙志偉爆紅。（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

▲趙志偉戲裡把存款給妹妹留學，各種寵妹舉動，風靡女性粉絲（圖／翻攝自微博／我只喜歡你）

畢書盡被逼問感情急著走人　記者一句話...乖乖坐下XD

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