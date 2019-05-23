191cm信「童顏」回春！賣萌喊話叔姨　粉笑翻：眉毛曝年齡了

記者盧薇淩／台北報導

搖滾巨人「信」日前歡度生日，向來低調不特別慶生，這次面對工作人員秘密計畫驚喜慶生，他早就有心理準備、提前識破，讓同事好氣又好笑。向來是爺們霸氣的他，被問今年生日願望，打趣說「我想選美～所以希望世界和平」，透露信多年來關注弱勢族群的善心面，粉絲今年也以他的名義認養大象，讓他相當感動；近期他也玩「童顏app」，可愛表情引粉絲噴笑。

▲信生日慶生，玩起「降零app」賣萌。（圖／狠耐聽音樂）

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對動物議題相當關注，多年前信首度到四川熊貓基地參加復育計畫，今年粉絲們主動募資做公益，以信名義認養2隻非洲肯亞的大象，並獻上相關領養證書作為賀禮。他感謝粉絲們的愛心暖舉，感動說「心意滿滿，謝謝大家了」，還有鞋子、帽子、食物等相關物資，也承諾：「各位家長，我會把禮物轉交給小孩的！」私下生日部分，擁有好人緣的他，這次生日順從大夥意見，參加了3場的生日餐敘、好友們相約吃美食敘舊。

▲信生日主動募資做公益。（圖／狠耐聽音樂）

信玩起近來相當流行的降齡「還童」APP，故意跟粉絲「裝小」問候，「從小到大看我長大的叔粉姨粉好！」可愛萌樣惹人喜歡，粉絲搭腔回應「小可愛，姊姊等你長大」，但他有型的眉毛掩飾不了，也讓眼尖網友笑說：「眉毛暴露你的年齡了！」

距離上張音樂作品已有2年多，信目前正積極籌備新作品，外傳他將加入新東家何樂音樂，信所屬經紀公司表示「信一直是非常念舊、對合作過團隊都相當照顧、熟悉，有好的消息會跟大家報告」，而何樂音樂則正面回應「有在談，好的藝人我們都想爭取」，留給外界更多想像，至於目前音樂進度，信搶先預告：「拍完第一首歌MV了。」