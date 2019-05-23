期間限定IG打卡點！電影院出現《阿拉丁》魔毯「真的可以坐」

記者洪文／台北報導

迪士尼真人電影《阿拉丁》現已上映中，各大影城用盡心思製作佈置、周邊商品。台中秀泰廣場站前店迪士尼廳再次改裝，打造阿拉丁主題影廳，不僅有可以坐的魔毯，還有神燈可以拿來拍照，現場不少情境化的場景佈置，即日起至7月7日以前為止，預計將成為台中全新IG拍照打卡朝聖點。

▲▼真的可以坐上去的魔毯。（圖／秀泰影城提供）



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全新的阿拉丁主題影廳，重現《阿拉丁》經典場景，讓大朋友小朋友進入魔幻的世界，跟著阿拉丁與茉莉公主哼起記憶中的主題曲《A Whole New World》。現場除了可以摸摸神燈趁機許願，又可以坐上活靈活現的魔毯，不少情境化的場景佈置，等著影迷去挖掘與拍照打卡。

▲《阿拉丁》主題影廳。（圖／秀泰影城提供）



除了拍照打卡的精美布置以外，台中秀泰廣場站前店迪士尼廳祭出《阿拉丁》電影好禮，只要憑電影票根，不僅可以獲得阿拉丁剪影零錢包，更加碼送一張限量版海報。影城每個月都會抽出一位幸運觀眾送出一組阿拉丁獨家商品組合，內含阿拉丁購物袋、阿拉丁神燈、神燈鑰匙圈等。

▲阿拉丁零錢包超可愛。（圖／秀泰影城提供）



此外，台中大遠百威秀影城也有推出《阿拉丁》飛天魔毯投影，只要參與拍照打卡活動，即有機會抽中「阿拉丁神燈乙個」。周邊商品的部分，威秀影城推出《阿拉丁》電影套餐，隨餐附贈「神燈造型」的飲料杯，而美麗華影城則是祭出憑《阿拉丁》IMAX電影票，即可兌換原版特殊海報一張。

▲《阿拉丁》電影套餐推出「神燈造型」飲料杯，下方滑鼠墊為預購贈品。（圖／翻攝自威秀影城臉書）