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《阿拉丁》開箱／翻轉27年原作4大特色！威爾史密斯笑爆「精靈神燈很可以」

文／洪文

—無雷開箱，安心觀賞—

小時候問我，最想當哪一個迪士尼王子，毫無疑問就是阿拉丁！除了茉莉公主很正以外，他在市井裡面平房、巷弄、布幔、木樁穿梭追逐，貼近真實人生，又具有冒險精神，也是最有血有肉的王子（其他王子你還記得幾個？），不但有可以飛起來的魔毯，還有可以完成三個願望的精靈神燈，誰不想當？所以《阿拉丁》動畫電影27年後推出真人版電影《阿拉丁》（Aladdin），怎能不期待？

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

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▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

真人版《阿拉丁》導演是蓋瑞奇（Guy Ritchie），只要看過《福爾摩斯》、《紳士密令》、《亞瑟：王者之劍》就會喜歡他，而這次他也沒有讓人失望，整部電影完全沿襲著他慣有的花俏運鏡風格，正面、側面、空拍、仰拍再來快速剪接，看著阿拉丁帶著阿布、茉莉公主在巷弄之間穿梭、追逐，一起感受緊張又刺激的逃亡過程，你真的會愛上他，這個以偷東西維生的男人。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

威爾史密斯（Will Smith）在真人版《阿拉丁》重新賦予精靈神燈「人性」，這個精靈會唱歌、會跳舞，也會開心或是難過，甚至也有三八的一面，幽默風趣又不會太超過。這裡的神燈已不只是許願池，也可以是你的好姐妹、好朋友，為你挑選約會穿的衣服，在你迷失自我的時候，站在你身邊陪著你，就算不是全部以「藍色」外表演出，但是電影給了一個合理可接受的解釋，真的很可以。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

迪士尼動畫改編真人電影最重要的就是歌舞，1992年動畫版《阿拉丁》經典主題曲《A Whole New World》獲得當年度奧斯卡、金球獎、葛萊美獎最佳原創歌曲獎項，這次男、女主角坐上魔毯重現當年的經典畫面，一聽到整個雞皮疙瘩回憶殺，而《無敵破壞王2》裡面戲謔的走到一半感傷而唱歌的片段當然沒有少，還有印度寶萊塢式的華麗大型歌舞場面，而且每一首歌曲都非常好聽。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

最後我要隆重介紹大反派「賈方」，真人版在這個角色的人物設定上有更多探索，包括他的身世背景以及他為何想要獲得神燈、統治帝國，也在「魔法師」的魔法能力有更大量的發揮空間，而《獵殺星期一》馬文坎薩利（Marwan Kenzari）不只是把這個反派演得比男主角還帥，而且壞得讓人牙癢癢，看完真的很難忘記他。希望迪士尼繼續推出第二集，實在讓人期待後面的故事。

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

▲▼《阿拉丁》劇照。（圖／翻攝自IMDb）

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●作者洪文，曾任職影展、獨立片商以及隨片宣傳，現為《ETtoday星光雲》娛樂中心電影線記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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阿拉丁, 威爾史密斯, A Whole New World

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