《冰與火》結局跑太快！　原著作者「還沒寫到那」：後面他們自編的

記者傅家妤／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》最終季即將於14日首播，網路上的討論度也一直居高不下，近來兩位編劇丹偉斯（Dan Weiss）和大衛班尼歐夫（David Benioff）接受專訪時，也特別談及了一些創作上的花絮，提及其實電視劇的劇情，遠比原著創作的速度還快，情節已經遠遠超出小說的內容，因此電視劇的劇情與原著小說內容會有很大的不同。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》即將迎來最終季。（《冰與火之歌：權力遊戲》劇照）

丹偉斯和大衛班尼歐夫近日接受《Entertainment Weekly》專訪，談及《冰與火》最終季，他們表示也非常擔心，「很可能最後會是一團亂。」隨後被記者吐槽每一季都會說同樣的話，班尼歐直言：「是的，但每一年真的都感到滿壓力，但這次不能說『好吧，我們明年把它弄對。』所以這次壓力更大。」

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事實上，《冰與火之歌：權力遊戲》是改編自喬治馬丁 （George R.R. Martin）1991年開始創作的小說《A Song of Ice and Fire》，雖然電視劇已經來到完結，但這部小說其實還在持續創作中，故事也還沒走到結尾。喬治馬丁先前受訪時提及，沒看過最後一季的劇本，也不曾去過片場，「因為我忙著寫書，我知道部分情節，不過他們自己編出很多其他次要角色。他們幾年前就超過我的進度，因此書和劇可能有些大的不同。」

▲《冰與火之歌》編劇丹偉斯和大衛班尼歐夫。（圖／達志影像）

對此，丹偉斯和大衛班尼歐夫表示，其實在創作《冰與火》劇本的大結局時，有去找喬治馬丁商談過，「通常原著小說都會事先劇透，降低觀眾對劇情的好奇心，但這是大部分，但現在劇情走得比小說還前面，現在看來是電視劇爆了書的雷，所以我們去找喬治，承諾他我們不會告訴大家書和劇的差別在哪，所以當書出版的時候，大家還能對它抱有新鮮感。」

丹偉斯稱電視劇劇情發展較快，對喬治馬丁可能反而是好事，因為近幾季電視劇的劇情跟小說有很大的不同，因此觀眾完全不知道什麼會出現在小說裡，「老實說連我們自己也不知道。」大衛班尼歐夫補充喬治馬丁至今都還沒有把結局寫出來，「就像喬治自己說的，他是個園丁，正在等待種子發芽。」

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