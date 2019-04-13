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直擊／JUS2延誤半小時飛機終於降落！JB、有謙揮手打招呼

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團GOT7的新子團JUS2明（14）日將在台開唱，今（13）日午間搭全日空航空抵達松山機場，不過卻整整誤點半個多小時，JB與有謙兩人抵達時皆戴著口罩，看到現場粉絲守候，即使疲憊也揮手打招呼！

▲▼韓團JUS2抵台。（圖／記者張榮恩攝）

▲JB頻頻對粉絲點頭。（圖／記者張榮恩攝）

由JB與有謙組成的JUS2早上10點多（當地時間）從日本東京羽田機場出發，起飛時就delay約10分鐘，原定12點半會抵達台北松山機場，但時間到了，飛機卻顯示還在台灣外海空中盤旋，這時台北市區已開始下雨，風力也不小，最後整整延遲了半個多小時，於下午1點5分才順利降落。

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▲▼韓團JUS2抵台。（圖／記者林敬旻攝）

▲有謙對粉絲揮手。（圖／記者林敬旻攝）

兩人約莫1點半以一身黑色勁裝現身長榮商務中心，由於走VIP通關，現場僅約30名粉絲守候。素顏的他們雖然戴著口罩，但JB看到粉絲還是彎腰，連續2次點頭問候，跟在後頭的有謙則是大方對左右兩邊的粉絲揮手，現場粉絲安份地在旁拍照，沒有暴衝或失控。

▲▼韓團JUS2松山機場抵台，現場粉絲冒雨守候。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團JUS2松山機場抵台，現場粉絲冒雨守候。（圖／記者林敬旻攝）

JUS2在3月份正式成軍，並以迷你專輯《FOCUS》出道，由GOT7隊長JB與老么有謙組成，兩人也是第一次以子團形式來台開唱，而昨晚已經先從香港飛來的Mark（段宜恩），也將會在明晚演唱會合體，演唱會預計在晚間6點半於台北國際會議中心舉辦。

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關鍵字

JUS2, JB, 有謙, GOT7, 日韓風

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