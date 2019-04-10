《復仇者4》深夜第1場預售票「皇帝座」開價1500元！　網：坐雷神腿上？

記者洪文／綜合報導

威秀影城因應《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）片長3小時2分鐘，更改票價規則，須加價20元才可觀賞，而大陸上海萬達影城11日遭爆公布4月24日深夜0點0分絕佳位置「皇帝座」預售票開價300元人民幣（約1500元台幣），消息不久後遭到刪除，影城否認販售任何票券。

▲大陸萬達影城公布《復仇者聯盟4：終局之戰》皇帝座掀起網友熱議。（圖／翻攝自守望好萊塢微博）

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大陸上海萬達影城遭傳《復仇者聯盟4：終局之戰》首日深夜0點0分第1場絕佳位置「皇帝席」開價300元人民幣，仍在開賣後秒殺完售，隨即微博訊息遭到刪除。對此，該影城向陸媒《新浪娛樂》表示，從未開過預售，不清楚什麼時候可以開，還要等通知，也不清楚網路上那個預售消息。

消息一出，微博網友瘋傳「#300塊一張的復聯4電影票」掀起熱議：「全世界最貴票價嗎？」、「可以坐在雷神腿上，還是親手殺死薩諾斯嗎？」、「以為開演唱會？」、「影城吃相太難看」，也有南京、廣州網友開始張貼在地影城的資訊，看來300元人民幣「皇帝座」存在的可能性極高。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。