獨家／張洛偍錄《演員的品格》被稱男神❤　化妝師姐姐跪求「錄音叫起床」

記者李欣容／專訪

26歲男星張洛偍在《飛魚高校生》中飾演游泳隊之一的尤宇安，後來接演《三明治女孩的逆襲》，飾演吐司店老闆王子仁，日前他到大陸參加選秀節目，起初擔心淘汰類型節目會勾心鬥角，但卻意外受女學員歡迎，甚至連化妝師姐姐都被他迷倒，全因他的「台灣腔」。

▲女學員誇張洛偍台灣腔很「偶像劇」。（圖／記者張一中攝）

台灣藝人到大陸發展面臨最大問題就是口音，張洛偍也被導師劉天池指正發音，甚至願意讓他免費上表演課，「他真的很照顧我，也滿看好我，欠缺的就是把台詞練好，畢竟他是設想我要去那邊發展的話。」

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雖然台灣腔在表演上是個問題，但張洛偍又笑說，「其實他們又很喜歡，尤其女生，會覺得你講話好溫柔，很像在看偶像劇，化妝師姐姐還說『可不可以用手機錄音說早安』我就說好啊，還真的錄了！」

▲張洛偍26歲參加選秀節目，自嘲年紀偏大。（圖／記者張一中攝）

除此之外，張洛偍在班上人緣算是第一名，錄節目時手機會被沒收，每天上課、排練，也沒有時間買東西，零食、飲料對他們來說就是一種「奢侈品」了，搶著送張洛偍食物的女生超過10個，還有人稱他為男神，讓他羞喊，「他們真的對我好好。」

張洛偍還因此胖了4公斤，「每天3餐加下午茶跟宵夜，大家都變胖至少2公斤以上，我64胖變到68公斤，還好回來有瘦一點！」

▲張洛偍第一關抽到小小兵，瞬間嚇傻。（圖／記者張一中攝）

想起當初帶著不確定性和恐懼，張洛偍在第一關就面臨考驗，抽表演題目時竟要演小小兵，他嚇到慌了手腳，「都是外星語，要自己設計劇情，讓觀眾看得懂我們在幹嘛，當時滿抗拒的，但我沒辦法選擇，我在那邊沒有粉絲，投票我是倒數第3名，只能選別人不敢跳戰的。」好在後來順利破關。

▲張洛偍感受到圈子競爭激烈。（圖／記者張一中攝）

張洛偍過去在台灣演戲，自覺很容易滿足，到那邊開了眼界，「有嚇到，被他們感染了，因為我在台灣也是滿放鬆的，有戲接就好，也不會想精益求精，但他們非常努力，不只100分，他們要120分。」

過去他都是演學生、王子形象角色較多，未來他想多嘗試不同風格表演，被問到有沒有最想合作的藝人？張洛偍露出「粉絲臉」，害羞說，「想跟吳慷仁演戲，他滿照顧後輩，也對每場戲都很要求，期待可以學到很多。」