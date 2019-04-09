獨家／吳鈴山苦等1年半回歸《炮仔聲》　一句話曝「劇情走向」

記者李欣容／台北報導

吳鈴山在三立八點檔《甘味人生》演出大反派朱火爐出名，近來他加入《炮仔聲》劇組，飾演吳家大姐夫，和李亮瑾第一次搭擋演夫妻，被問是否有培養默契，他笑說，「但是她現在有男朋友啊！我也很想跟她培養默契。」吳鈴山也透露等了2檔才回歸的最大原因。

▲吳鈴山睽違1年半回歸三立《炮仔聲》 。（圖／翻攝自Vdol）

吳鈴山在《炮仔聲》現身後，觀眾最想知道的就是他會不會又是演大反派，他解釋，「《甘味人生》角色非常火，現在大家都認為我最適合演反派，我怎麼辦呢，搞不好會『走鐘』哦，也不敢說，按照現在觀眾口味。」

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吳鈴山出道時以「康安」一角打響知名度，但之後的5年也都只接到有殘疾的角色，後來《台灣靈異事件》演了邪惡的壞人，緊接著3到4年，又都只接到壞人角色。

▲吳鈴山過去在《甘味人生》飾演的議長朱火爐形象鮮明。（圖／翻攝自Vdol）

吳鈴山雖看似被各種角色框架，但他不認為這是壞事，這次停了2檔才回歸，確實有很大一部分原因是《甘味人生》的朱火爐形象太鮮明，才等了將近1年半時間，「他們（電視台）說會給我比較重的角色，讓我再等一等，戲劇還是我最熱愛的，不會放棄。」

▲李亮瑾、吳鈴山加入《炮仔聲》。（圖／翻攝自Facebook／陳冠霖牛仔部落格）



吳鈴山認為配合市場需求也是演員的工作之一，還得要考慮到長官意見，「但我對我自己是很有信心，演傻、演聰明，演窮我都可以，現在觀眾喜歡什麼，我就這樣，也滿不錯！」

加上有豐富的演出經歷，編劇為他安排的角色在社會上都是有地位的，「以前演笨，戲外多少有感覺對你沒尊重，但朱火爐是有地位的壞人，我私下是還滿享受的。」笑說粉絲還多了許多年輕人，年齡層下降，滿有成就感。