種姓制度統治校園！《35歲高校生》是另一個「3年A班」 老師帶頭霸凌

文／喬齊安

大家是否剛看完話題日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》感到意猶未盡呢？

其實早在2013年的時候，同樣發生在「3年A班」的黑暗系日劇《35歲高校生》，可是有著一字排開華麗到讓少女忍不住尖叫的學生演員陣容－－包括現在已經是極具有知名度的菅田將輝、山崎賢人、高杉真宙與野村周平等人！

而班上最壞的女生領導人，則由高顏值的新川優愛來擔當，最厲害的女主角則是現今已是日劇收視女王的米倉涼子，當年的她除了願意穿上有些不合適的水手服來犧牲演出以外，這部日劇的劇本上，雖然漏洞不少，但還是很有回顧的價值。





「現在的高中根本就不是教育現場，在那裡的敗者沒有任何權力，現在的高中就是地獄！」

以沉痛又驚悚的控訴開頭，本劇一步步帶出日本教育崩壞的種種奇觀，讓觀眾開了不少眼界。像是老師比學生更需要到保健室進行心理輔導，廣瀨愛麗絲所飾演的角色，不願意被發現自己沒有朋友，只好每天中午一個人躲進廁所的密閉空間吃便當；甚至還有其他被欺負的女學生會被偷拍等等。

老師們不但沒有教育學生，也沒有解決學生困擾的責任感，還把麻煩的庶務工作，全丟給被選中的老師去做，靠霸凌弱勢同事來抒發職場上的壓力；想要管教學生的老師，還會被報復誣陷是電車痴漢；學校高層卻只想和解把事情壓下去，老師的清白一點都不重要……。

最恐怖的是班級內的「校園種姓制度」。印度種姓制度曾把人民分成四種階級，至今「賤民」階級的人依然在社會上被嚴重歧視甚至隨意殺害，在《35歲高校生》中，校園種姓制度則將學生分為三種階級：「一軍」佔據所有權力，在學校想做什麼就做什麼，老師們也得對他們畢恭畢敬；「二軍」是沒有特權的沉默普通人，必須聽從一軍的命令才能平安的度過高中生活；最慘的「三軍」則是遭受霸凌的受害者，在學校沒有說話的自由，老師也不會伸出援手，每一天都過得生不如死。

日本與韓國都是階級觀念深刻，非常強調學長學弟制的國家，從小在校園內就遭受血淋淋的不平等對待，有些劇情雖然看似是為了追求戲劇效果的誇飾，對比現實卻頗具說服力。





一般談到學校問題的日劇通常以「熱血教師」或「學生間的相處生活」為主旨，即便加了比較特別的設定，也不會跳脫這個範疇太多，而本劇卻安排了足有現代高中生兩倍年紀的米倉涼子，進入霸凌現象最嚴重的3年A班，她還在自我介紹中說自己想要交100個朋友，彷彿就是小學生的宣言。



編劇還惡趣味地設定，將她在劇中的角色姓氏設定為「馬場」，而這個發音恰巧很像日文的「歐巴桑」發音，才剛到班上就陷入徹底被嘲笑排擠的絕境。

然而馬場這個角色，本身就背負著相當多的秘密，隨著劇情發展逐漸透露，她重回高中生活，是有著不為人知的雙重目的。劇中還安排了行為惡劣的幕後黑手，不斷製造讓學校全面崩壞的危機！究竟「勇者主角」與「魔王」的不可解行為背後，是抱持著什麼樣的想法呢？





本劇後半段還接連設計了「學生法庭」、「社團危機」、「野外大逃殺」、「魔女審判」這些充滿趣味的梗，把校園劇的可玩題材發揮得淋漓盡致，溫馨有洋蔥的片段也很到位。但最大的敗筆，還是編劇沒有辦法給這些鋪陳許久的謎團一個足夠合理的「真相」，終究是把一整盤好菜炒得走味甚至反胃。

不過能在《35歲高校生》中，看到演出柔弱學生的米倉姐，還有比起現在，看起來稚嫩許多的菅田將暉，觀賞起來還是樂趣十足呢！

（全劇評分：7.0／缺點多於優點、雞肋般的平凡作品）