ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

種姓制度統治校園！《35歲高校生》是另一個「3年A班」 老師帶頭霸凌

文／喬齊安

大家是否剛看完話題日劇《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》感到意猶未盡呢？

其實早在2013年的時候，同樣發生在「3年A班」的黑暗系日劇《35歲高校生》，可是有著一字排開華麗到讓少女忍不住尖叫的學生演員陣容－－包括現在已經是極具有知名度的菅田將輝、山崎賢人、高杉真宙與野村周平等人！

而班上最壞的女生領導人，則由高顏值的新川優愛來擔當，最厲害的女主角則是現今已是日劇收視女王的米倉涼子，當年的她除了願意穿上有些不合適的水手服來犧牲演出以外，這部日劇的劇本上，雖然漏洞不少，但還是很有回顧的價值。

「現在的高中根本就不是教育現場，在那裡的敗者沒有任何權力，現在的高中就是地獄！」

以沉痛又驚悚的控訴開頭，本劇一步步帶出日本教育崩壞的種種奇觀，讓觀眾開了不少眼界。像是老師比學生更需要到保健室進行心理輔導，廣瀨愛麗絲所飾演的角色，不願意被發現自己沒有朋友，只好每天中午一個人躲進廁所的密閉空間吃便當；甚至還有其他被欺負的女學生會被偷拍等等。

老師們不但沒有教育學生，也沒有解決學生困擾的責任感，還把麻煩的庶務工作，全丟給被選中的老師去做，靠霸凌弱勢同事來抒發職場上的壓力；想要管教學生的老師，還會被報復誣陷是電車痴漢；學校高層卻只想和解把事情壓下去，老師的清白一點都不重要……。

最恐怖的是班級內的「校園種姓制度」。印度種姓制度曾把人民分成四種階級，至今「賤民」階級的人依然在社會上被嚴重歧視甚至隨意殺害，在《35歲高校生》中，校園種姓制度則將學生分為三種階級：「一軍」佔據所有權力，在學校想做什麼就做什麼，老師們也得對他們畢恭畢敬；「二軍」是沒有特權的沉默普通人，必須聽從一軍的命令才能平安的度過高中生活；最慘的「三軍」則是遭受霸凌的受害者，在學校沒有說話的自由，老師也不會伸出援手，每一天都過得生不如死。

日本與韓國都是階級觀念深刻，非常強調學長學弟制的國家，從小在校園內就遭受血淋淋的不平等對待，有些劇情雖然看似是為了追求戲劇效果的誇飾，對比現實卻頗具說服力。

一般談到學校問題的日劇通常以「熱血教師」或「學生間的相處生活」為主旨，即便加了比較特別的設定，也不會跳脫這個範疇太多，而本劇卻安排了足有現代高中生兩倍年紀的米倉涼子，進入霸凌現象最嚴重的3年A班，她還在自我介紹中說自己想要交100個朋友，彷彿就是小學生的宣言。

編劇還惡趣味地設定，將她在劇中的角色姓氏設定為「馬場」，而這個發音恰巧很像日文的「歐巴桑」發音，才剛到班上就陷入徹底被嘲笑排擠的絕境。

然而馬場這個角色，本身就背負著相當多的秘密，隨著劇情發展逐漸透露，她重回高中生活，是有著不為人知的雙重目的。劇中還安排了行為惡劣的幕後黑手，不斷製造讓學校全面崩壞的危機！究竟「勇者主角」與「魔王」的不可解行為背後，是抱持著什麼樣的想法呢？

本劇後半段還接連設計了「學生法庭」、「社團危機」、「野外大逃殺」、「魔女審判」這些充滿趣味的梗，把校園劇的可玩題材發揮得淋漓盡致，溫馨有洋蔥的片段也很到位。但最大的敗筆，還是編劇沒有辦法給這些鋪陳許久的謎團一個足夠合理的「真相」，終究是把一整盤好菜炒得走味甚至反胃。

不過能在《35歲高校生》中，看到演出柔弱學生的米倉姐，還有比起現在，看起來稚嫩許多的菅田將暉，觀賞起來還是樂趣十足呢！

（全劇評分：7.0／缺點多於優點、雞肋般的平凡作品）

 

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

「超帥短褲男」秘現中山區慢跑！路人認出尖叫：朴寶劍

「超帥短褲男」秘現中山區慢跑！路人認出尖叫：朴寶劍

Nina生日宣布懷孕…許凱皓哭了！　寶寶乾媽也是《大學生》班底：超感動

Nina生日宣布懷孕…許凱皓哭了！　寶寶乾媽也是《大學生》班底：超感動

《青春有你》決賽曲爆抄襲！一聽好熟悉「超像Wanna One」　粉絲怒：根本翻唱

《青春有你》決賽曲爆抄襲！一聽好熟悉「超像Wanna One」　粉絲怒：根本翻唱

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

《黑澀會》薔薔掃墓尺度全開！　「形狀被看光」網傻：祖先會噴鼻血

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

南韓嚴重火災！金宇彬罹癌「2年沒收入」捐鉅款　粉絲淚崩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／「阿怪在睡夢中逝世」　妹妹代發臉書難過證實！

中職白裙妹超正！　甜笑熱舞驚見渾圓亮點…網緊盯「兄弟」：晃到頭暈

小吃攤正妹「默默煎餅一整天」免費送清潔工！　細看口罩底下…竟是一線女星

曾莞婷掃墓「穿這樣」挨罵：不尊重！　罕見硬起來說話了

林志玲「讓出商務艙給人坐」！　睡經濟艙被叫醒求合照…空姐曝她超暖反應

蔡依林賞櫻被拍！　阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」　女人排隊被睡…她：做完下一個在門口等

「超帥短褲男」秘現中山區慢跑！路人認出尖叫：朴寶劍

Nina生日宣布懷孕…許凱皓哭了！　寶寶乾媽也是《大學生》班底：超感動

《青春有你》決賽曲爆抄襲！一聽好熟悉「超像Wanna One」　粉絲怒：根本翻唱

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

喬齊安, 日劇, 劇評, 35歲高校生, 3年A班, 校園, 校園霸凌, 校園欺凌, 霸凌, 種姓制度, 日本社會議題

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小蠻紐約遇急凍　隔天起床刷牙「嘴巴漏水」顏面中風
  2. 連千毅現身5分鐘狂道歉！　「我會親自打給大哥們交代」
  3. 鄧紫棋破尺度「挖空泳裝」被拍！　邪惡肉色照曝光…男網友狂噴鼻血
  4. 《復仇者4》日本廣告1句話洩密！　「新的希望」網暴動了
  5. 張信哲自評：小巨蛋99分！　「字幕沒歌詞」是故意的
  6. 三蘆約戰連千毅！「竹聯幫堂主背景起底」　直播戰績狂炸「10分鐘賣掉上億遊艇」
  7. OH MY GIRL比想像更美！私下真實模樣曝光...暖到發爐
  8. 女星通關前「聽錯一句話」被帶進小房間！　當場熱舞回應…海關秒垮臉
  9. 黃明志一年被逮捕70次！　大馬坐牢先發「不自殺聲明」確保安全
  10. 韓歌手跳水爆頭重傷！　「滿身血畫面曝光」全身癱瘓…妻上網籌錢救命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366