臨冬城變死城？《冰與火之歌》最終季「最後的守望」　釋出影片有玄機

文／鏡週刊

自開播以來就在全球掀起熱潮的HBO原創影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將畫下句點，全球粉絲都在期待4月15日最終季的播出。距離首播日還有不到2週的時間，該劇又再度公開一隻新影片，臨冬城變成一片死寂，似乎預言了結局將會相當悲壯。

在這支影片中，飄著細雪的臨冬城似乎剛經過一場大戰，放眼望去一片蕭瑟破敗，且找不到任何生命。影片最後赫然見到雪諾的佩劍插在雪地裡，劍柄上的血正滴向雪地，看來怵目驚心。

從2011年開播的《冰與火之歌：權力遊戲》紅足整整8年，所有的恩怨糾葛將在第8季做出了斷。最終季更一集砸下1,500萬美元（約新台幣4.5億元）的成本，成為「史上最貴電視影集」；且第8季除了前兩集外，其餘4集都有約80分鐘長度，等於像在看一部電影。

為了配合《冰與火之歌：權力遊戲》最終季的推出，HBO Asia日前舉辦「鐵王座最終戰」（Winter is HERE）活動，上週末更吸引大量的粉絲朝聖，並有守夜人與夜王和異鬼在現場展開爭奪戰。隨著活動截止時間逼近，粉絲只要在連假期間把握最後時間前往參加，就有機會抽中《冰與火之歌：權力遊戲》第八季首集新加坡特映會。詳細活動辦法可上HBO Asia臉書粉絲團洽詢。

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《冰與火之歌：權力遊戲》第八季同時也是最終季將在4月15日（一）上午9點獨家於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播，當日晚間10點再次播出，每星期同一時間播出1集。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。 而在最終季完結篇後一個星期的同一時間，則將播出紀錄片《冰與火之歌：權力遊戲：最後的守望》。



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