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《沙贊！》五大彩蛋　巨石強森有望加盟續集、「她」二度客串DC電影

文／密斯特獨角獸

▲沙贊。（圖／華納兄弟提供）
▲（圖／華納兄弟提供）

DC超級英雄電影《沙贊！》已經上映，這個能夠飛天遁地又有操控閃電能力的魔法英雄「沙贊」（Shazam），真實身份卻只是個14歲小孩，電影風格逗趣又活潑，也是繼《神力女超人》、《水行俠》之後，甚至是有史以來最幽默爆笑的DC超級英雄電影。

這部電影裡面也有許多彩蛋，現在讓我們一起來看看吧。

1. 安娜貝爾（Annabelle）再度客串DC電影

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相信許多DC影迷都不會忘記《水行俠》其中一幕，「水行俠」亞瑟庫瑞與女主角梅拉深入壯闊華麗的海洋世界時，畫面赫見大名鼎鼎的鬼娃「安娜貝爾」。

▲▼沙贊。（圖／翻攝自推特）
▲（圖／翻攝自推特）

沒想到才隔一部電影，「安娜貝爾」就再度出現於《沙贊！》，是在片頭的玩具店，也就是比利貝特森一開始將兩個警察綁起來的那間店，當警察進門時，左下角就赫見「安娜貝爾」娃娃。

《水行俠》導演溫子仁曾在《厲陰宅》系列讓「安娜貝爾」登場，《沙贊！》的導演大衛‧桑柏格（David F. Sandberg）甚至執導過《安娜貝爾：造孽》。

這代表什麼呢？難道以後的DC超級英雄電影吉祥物會變成「安娜貝爾」嗎？但無論如何，也不失為一種樂趣。

▲▼《安娜貝爾》。（圖／劇照）
▲鬼娃安娜貝爾二度「客串」DC英雄電影（圖／《安娜貝爾》劇照）

2. 「沙贊」的最強助手已經暗示登場？

小男孩比利‧貝特森(Billy Batson) 只要喊一聲「沙贊」就能化身超級英雄，片中曾安排讓他在遊樂場時跟媽媽要求，表明自己想要「老虎」的玩偶，片尾也讓「沙贊」拿到老虎玩偶，並拿來安撫小孩。

「老虎」其實很重要。在《沙贊！》系列漫畫裡面，曾出現過一隻老虎助手Tawky Tawny，有著虎頭人身，同樣也是戰鬥高手，還曾鼓勵沙贊加入「正義聯盟」。未來有機會讓Tawky Tawny在《沙贊2》正式登場嗎？

3. 致敬《侏羅紀公園》、《飛進未來》等電影

▲沙贊。（圖／華納兄弟提供）
▲（圖／華納兄弟提供）

《沙贊！》風格逗趣幽默，導演大衛‧桑柏格先前拍攝的電影皆為恐怖片，這一次要拍超級英雄喜劇，該怎麼拍？大衛在《Indiewire》的訪問中坦言他師承《侏羅紀公園》，這部電影巧妙運用適當的驚悚、恐怖元素加入這部老少咸宜的超級英雄電影，「反派有點恐怖，所以我們打敗對方才更有意義。」

另一部電影則是湯姆‧漢克斯（Thomas Jeffrey Hanks）的《飛進未來》，片中一段玩具店的戲，甚至讓沙贊與反派希瓦納博士踩在鋼琴鍵上打鬥，與《飛進未來》的經典段落幾乎一模一樣。

▲▼沙贊。（圖／翻攝自推特）
▲（圖／翻攝自推特）

4. 那個人……真的是超人嗎？

在片尾接近結局一段，比利與佛萊迪和好，並答應找來一名意想不到的超級英雄好友，然後畫面帶到頸部以下，一名壯碩的男子穿著「超人」的衣服登場。那真的是超人？？？亨利卡維客串《沙贊！》了嗎？

▲沙贊。（圖／華納兄弟提供）
▲（圖／華納兄弟提供）

是，也不是。其實DC影業從一開始就希望亨利卡維客串《沙贊！》，但最終因為亨利忙於拍攝《不可能的任務：全面瓦解》只好作罷，最後改以替身上陣，所以片尾名單也未打上亨利的名字。

不過超人的替身都客串了，未來我們很有機會看到其他DC英雄也能在《沙贊！》登場。

▲▼沙贊。（圖／翻攝自推特）
▲（圖／翻攝自推特）

5. 隱藏片尾暗示的反派到底是？

在電影最後面有兩段隱藏片尾，第一段是反派希瓦納博士被關入大牢，一名蜷曲的怪蟲來找他，並邀請他加入反派聯盟，讓希瓦納博士相當訝異。這隻怪蟲，可一點都不簡單，他就是「冥思蟎」Mr.Mind。

▲▼沙贊。（圖／翻攝自推特）

冥思蟎是擁有極高智商的外星種族，不僅能夠控制人類心智，也能自由變換形體，還是「邪惡怪物協會」的首腦，旗下反派包括黑亞當、希瓦納博士、納粹隊長等人，可說是沙贊的宿敵。

對了，說到「黑亞當」，該角確定將由巨石強森演出，原定在第一集就要登場，但後來更改劇本，導演希望把重點放在沙贊的成長史上，不要講述太多角色，才忍痛更改大綱走向。

▲▼沙贊。（圖／翻攝自推特）
▲（圖／翻攝自推特）

至於第二段片尾畫面，就很單純只是在揶揄我們的海之王者「水行俠」，比較簡單，但確實能讓影迷笑得非常開心。

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密斯特獨角獸, 電影, 沙贊, 安娜貝爾, Shazam, DC超級英雄, DC, 吉祥物, 巨石強森

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