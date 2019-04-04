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尤秋興結婚H.E合體！「媽媽不能上台」吐晚婚遺憾：是我不孝

記者盧薇淩／台北報導

動力火車尤秋興揮別單身，喜迎美人歸，4日舉行迎娶、證婚與宴客儀式，完成終身大事，藝人好友包含高慧君、范逸臣、劉亮佐、戴愛玲、張宇等人都到場見證，就連去年離開華研的昔日師妹Ella、Hebe也為此合體，雖然Selina因工作不克前來，兩人還是回到老東家華研吃喜酒送上祝福，現場一片歡樂。

▲動力火車selina ella合體 。（圖／華研提供）

▲尤秋興結婚，Ella、Hebe合體 。（圖／華研提供）

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婚禮開始後，新人在全場親友見證下進場，尤秋興說著致詞，「爸爸媽媽真的很抱歉！這麼晚才結婚，讓我的媽媽都沒有辦法上台，因爲她的膝蓋很痛，年紀大總是很多的病痛，是我們不孝，但是也因為很晚結婚，才會結交這麼多朋友，所以，就有很多朋友都到了現場，在這邊跟大家說謝謝！」他遺憾媽媽無法上台，舞台上只有女方父母，但也說：「今天能夠來到這裡祝福我們見證我們，但是因為人數真的很多，如果有一些招待不周的部份，希望大家多多體諒，大家盡力的吃、儘量地玩，大家開心就好。希望大家今天過得愉快！再次謝謝所有的朋友，願上帝祝福在台下所有的朋友都健康平安！」

婚宴以賓主盡歡為主、不奢華，喜帖是新人加上兩隻狗狗的肖像設計為主要元素，伴手禮則是求婚曲《二月》CD，喜餅則是冊子特地設計中西合併禮盒，其中的中式大餅是新人特地挑選的素食核桃甜口味，核桃豐富的味道很像人生的經歷。新郎也特別準備兩套西裝，新娘則換穿三套婚紗與一套原住民傳統服飾，在圈內好人緣的他完成終生大事，包含張宇、楊培安、黃韻玲、A Lin、高慧君、閻奕格、周蕙、文慧如、洪詩、宇珊、范逸臣、劉亮佐、戴愛玲、張宇、民雄、王宏恩、老爹、高蕾雅、黃莉、紀曉君、張泰山、F.I.R.等藝人好友都到場見證。

▲動力火車selina ella合體 。（圖／華研提供）

▲▼尤秋興婚宴，張宇、F.I.R、戴愛玲到場。（圖／華研提供）

▲動力火車selina ella合體 。（圖／華研提供）

▲動力火車selina ella合體 。（圖／華研提供）

▲動力火車selina ella合體 。（圖／華研提供）

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動力火車, 尤秋興, 顏志琳, hebe, ella

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