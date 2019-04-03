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HYDE台北開唱前學的3句中文超歪！自爆全身痠痛想去這放鬆

記者吳孟庭／綜合報導

日本彩虹樂團主唱HYDE睽違1年再度來台開唱，對台灣粉絲印象深刻，同時又學習了新中文，問他有沒有實用的中文可以秀一下，學會的竟是「請給我發票」、「出去吹吹風」，笑稱這兩個最實用了。問他這次有沒有想抽空去哪裡走走？坦言現在身體痠痛，「我想去按摩」。

▲▼日星HYDE聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼HYDE睽違1年再度登台。（圖／記者張一中攝）

▲▼日星HYDE聯訪。（圖／記者張一中攝）

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HYDE舉辦亞洲巡演「HYDE WORLD TOUR 2019 ASIA」，明晚（4日）8點將在台北信義劇場Legacy Max開唱，表示對台灣粉絲的印象就是非常熱情、聲音很大，總是非常炙熱，讓他印象深刻。上次跟台灣的記者學了台語「要不要來我房間」，這次加碼換成「我可以去你的房間嗎？」他一字一字慢慢學，但學完投降大呼：「好難啊」。

每次都是短暫廷留台灣的HYDE，也想找機會走走，「我個人很想要去九份，但可能會遇到很多粉絲，實行上比較困難，但我現在全身痠痛，滿想去嘗試身體或腳底按摩的。」尤其他其實很愛中華料理中的炒飯，還說本來為了維持身材，不碰碳水化合物的他，若有炒飯放在他面前一定會忍不住吃掉。

▲▼日星HYDE聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼HYDE大方秀中文，還跟記者學台語。（圖／記者張一中攝）

▲▼日星HYDE聯訪。（圖／記者張一中攝）

甚至HYDE和X-JAPAN團長YOSHIKI的合作都是靠「吃」促成的。他回憶：「和YOSHIKI變熟差不多是這2年，藉由熟人介紹後一起吃飯，不然2年前都只是打招呼的關係，『紅白』的合作就是邊吃飯邊討論的話題之一，當時YOSHIKI就問我說要不要一起做點什麼樣的作品，這中間有什麼想法也會幫我鋼琴伴奏。」

對於最近日本頒布新年號「令和」，有許多藝人立馬推出跟令和相關的新歌或MV，HYDE對此非常意外，「我個人非常吃驚，從沒有想過欸，怎麼大家這麼機靈啊，我大概頂多只會在年曆上面多寫一個新年號而已吧。」講完自己笑出來。

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