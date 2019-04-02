《復仇者4》導演：100％保證，「同志英雄」很快會出現

記者洪文／綜合報導

漫威電影隨著《黑豹》、《驚奇隊長》票房大賣，一直傳出下一步即將推出「同志超級英雄」，而《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演之一喬羅素（Joe Russo）證實：「100％保證，很快就會看到一個同志超級英雄，加入漫威電影宇宙。」

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▲《復仇者聯盟4：終局之戰》結束漫威電影宇宙第3階段。（圖／翻攝自微博）



《復仇者聯盟4：終局之戰》象徵漫威電影宇宙10年的結束，並開啟新的第4階段，不過漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）計畫未來推出至少20多部電影，外傳漫威工作室正在為年輕的復仇者成員籌備劇本，意味著這些超級英雄的下一代將在未來扮演重要角色。

16歲女星艾瑪傅爾曼（Emma Fuhrmann）已經被選中加入《復仇者聯盟4》演出長大後的蟻人女兒凱西（Cassie），外傳有可能透過「時間旅行」拯救父親，而鷹眼女兒可能也會出現，準備接棒父親的工作，因此《少年復仇者》成為第4階段一部分的傳聞扶搖直上。

▲《蟻人與黃蜂女》蟻人女兒凱西首度登場。（圖／迪士尼提供）



凱文費吉一直希望將LGBTQ的角色帶入電影，《少年復仇者》漫畫中小浩克（Hulkling）、巫術（Wiccan）就是同志情侶。其他成員包括蟻人女兒易身女（Stature）、女鷹眼（Kate Bishop）、鋼鐵小子（Iron Lad）、愛國者（Patriot）、幻視二代（Vision）等，儼然年輕版的復仇者聯盟。

▲《少年復仇者》漫畫。（圖／翻攝自網路）



事實上，漫威電影近年來在多元化議題有了重大發展，包括黑人擔任主角的《黑豹》以及女性擔任主角的《驚奇隊長》票房成功，甚至索尼製作的《蜘蛛人：新宇宙》以黑人邁爾斯取代過往白人彼得帕克擔任主角，證明了觀眾希望在大銀幕上看到更多獨特的故事，任何人都可以成為英雄。

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▲《永恆族》有可能是第一位同志明星演出超級英雄。（圖／翻攝自網路）



《復仇者聯盟4》結束之後，即將在2020年上映的《永恆族》主角據傳徵選條件開出「年齡30至49歲、身材像超級英雄，且『最好是出櫃同志』的演員。」對此，製片Victoria Alonso向《Variety》訪問表示：「這個世界已經準備好了，我們會盡全力找到最棒的卡司。」