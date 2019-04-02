這就是我們在等待的台劇－《與惡》其實你我都沒這麼善良

文／傑米鹿

現在的年輕人到底還看不看台劇？這個近年始終在網路上爭吵不休的議題討論始終沒停過。若你問我，我會說：「看，想看。」但「想看」到真的去「看」的中間，還有一段不小距離。但《我們與惡的距離》，就是一部完全縮短從看到想看的距離，直接挑起追劇慾望的一部好戲。從期待到觀看完頭兩集，完全沒有辜負期待，絕對是近年台劇的最佳作品之一，更為台劇樹立了新典範。

《與惡》由賈靜雯、吳慷仁、溫昇豪、曾沛慈等人飾演，故事透過一起「無差別殺人事件」展開，呈現不同立場的關係者的視角，描述關於加害者家屬與被害者家屬的心理狀態。同時涉及司法、媒體、網路輿論等多方面向討論，在劇情精采之餘，也極易讓觀眾陷入自我審思、評斷自我道德的思考之中，這是我認為這部戲最難能可貴的地方。

請繼續往下閱讀...

以下有雷，觀看前請注意（但不過也就雷到前兩集而已）

關於前文提到反思，我舉幾個例子。

當你是主管，而你發現你的下屬正是在隨機殺人案中害你的家人失去生命的家屬，你有沒有辦法把下屬當作一個完全與事件無關的員工平等的對待他？

當你是背負著公正報導使命的媒體人，當你的家屬在隨機殺人案中失去生命，你有沒有辦法依舊站在報導的正反雙方，去探究事實的本質？

在看劇的20幾年中，看過的劇沒有千部也不止百部，要能在劇情剛開始的頭幾集，就能順理成章的拋出這種讓人會停駐思考的思辨問題，真的很少見。而且這個力道是非常強力的，甚至強到會讓人想躲避劇中所拋出的問題。至少就我，我是無法的，看看劇名的提醒「我們與惡的距離」會發現，自己其實也善良不到哪去，多麼諷刺。

在這裡想提到另外一個《與惡》劇中相當值得被肯定的地方，那就是「細節」，許多的細節安排，都讓這部戲裡面的角色與故事情節更有說服力。尤其關於品味電視台新聞部，以及李大芝台北生活的營造與安排，真的讓我非常有帶入感與真實感。

有一幕是陳妤（李大芝）要向賈靜雯（宋喬安）詢問腳本，這句對白是：「喬安姊，請問現在有時間方便請教嗎？」沒在電視台或者傳媒相關行業工作的朋友可能不知道，這一行真的逢人就是要「哥」、「姊」的喊，有事情要詢問的時候，語氣更是要注意，用上「請教」這樣子有重量的詞彙也是十分正常。

以及因為陳妤（李大芝）獨自來到台北念書，收入薄弱而租了與房東同住的分租雅房，進而帶出曾沛慈（應思悅）的故事。甚至陳妤（李大芝）平常上班的穿著以及背的是運動後揹包這幾點，都讓曾經在媒體圈工作過的我，以及曾經在電視台工作的我女友，紛紛覺得真的非常真實，帶入感超強。

就是這樣子的細節，讓《與惡》變得之所以精彩，細節雖然不起眼，但卻是堆積角色與故事真實性所不可欠缺的一部分。

年輕人真的不看台劇了嗎？其實未必，愛看劇的年輕人比誰都期待能有真正令人傾心嚮往的台劇能看。美劇、日劇、韓劇，雖然好看，但自己比誰都知道，當你看到來自自己土地的故事，當中的人情醍醐味、道德掙扎，或是對劇中人事時地物產生的情感投射，那是看外國劇永遠沒辦法給你的體會跟感受。

而《與惡》成功做到了這點。用帶有批判性以及能讓人思考的頂級劇本，加上令人期待且有信賴度的演員陣容，以及水準以上的製作細節與品質（導演部分先略過不提，畢竟才兩集還看不出全貌），帶來了2019年讓人著迷的好劇。期待後續的發展，很久沒看到這樣讓人澎湃的台劇了。

#所以愛會消失對不對

#不要挑戰人性

（以上圖片皆由公視提供）

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多傑米鹿專欄文章