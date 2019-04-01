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郭雪芙女女戀對象曝光！謝沛恩「剪掉28年長髮」變成帥T

記者洪文／台北報導

林嘉欣、王心凌2008年主演國片《花吃了那女孩》，導演陳宏一相隔10年，再度以女同志故事為題拍攝《花咲了女孩》，並與他的劇場導演老婆魏瑛娟共同編劇。劇組1日正式公佈，將由郭雪芙、謝沛恩兩大女神演出，而謝前一陣子已剪去一頭秀麗長髮，原來就是為了準備電影演出。

▲▼郭雪芙、謝沛恩將在《花咲了女孩》大談女女戀。（圖／翻攝自臉書／郭雪芙、謝沛恩）

▲郭雪芙、謝沛恩將在《花咲了女孩》大談女女戀。（圖／翻攝自臉書／郭雪芙、謝沛恩）

《花咲了女孩》是充滿少女漫畫風格的電影，劇情講述男男女女追求愛情蹦出的浪漫火花。特別的是，該片為呈現愛情的美妙，決定全部角色皆由女生來詮釋，更展現其細膩且夢幻的愛情世界。

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為演出該片「男主角」，謝沛恩特別剪去一頭秀麗長髮，上次的短髮距離現在應有28年，不少粉絲認為很像媽媽賴佩霞，她也笑說：「剪髮剪到一半，還以為媽媽上身！」這次她與女主角郭雪芙大談熱戀，帥氣逼人，讓郭雪芙大喊心動。劇組宣布，這對「愛侶」將在開鏡當場大玩少女漫畫「壁咚」情節，謝沛恩還將分享她扮男生的精彩撇步。

▲▼《花咲了女孩》公布卡司。（圖／海鵬提供）

▲《花咲了女孩》首張視覺概念圖。（圖／海鵬提供）

其實《花咲了女孩》監製姚經玉日前向《ETtoday》透露，電影不完全是《花吃了那女孩》片續集，只是同樣以女同志愛情喜劇為主要概念，其實劇本靈感來自莎士比亞的鉅作《皆大歡喜》，「這部片最誇張的是『全部角色都是女生演』！就連男生角色也是女生演，這就有趣啦，因為觀眾知道她本身是女生，但演出來要像男生，片中還有男生愛男生的劇情，但明明就是女生演的。其實導演想玩的就是性別大翻轉。」

監製再表示：「導演這概念很好玩，現在這時代和以前很大不同的是，男女性別界線越來越模糊了，有時你在路上看到一個人，都認不出他是男是女？有些直男打扮的像花美男，你以為他是gay，其實是直男！電影就是想把現在社會那種雌雄莫辨的狀態表現出來。這完全是顛覆了10年前《花吃了那女孩》那種愛情的。」

▲▼《花吃了那女孩2020》籌拍中。（圖／翻攝自臉書／花吃了那女孩2020）

▲《花吃了那女孩》至今10年，留給影迷不少回憶。（圖／翻攝自臉書／花吃了那女孩2020）

《花咲了女孩》預計4月2日開拍，目前有輔導金700萬以及陳宏一上部作品《自畫像》入選鹿特丹影展，文化部給出1000萬拍攝費用，另有劇場界以及影視大亨投資，資金方面頗順利。《花咲了女孩》成本約4000萬，以商業規格盛大發行，預計2020年春天上映。

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花吃了那女孩, 花咲了女孩, 郭雪芙, 謝沛恩

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