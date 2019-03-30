拍師生禁戀性愛戲　導演嫌男星「太大了」女主難駕馭

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲《G殺事件》左起李任燊、陸駿光、陳漢娜和導演李卓斌接受《星光好選喆》獨家專訪。（ETtoday攝影中心拍攝）

主播簡立喆 、記者王筱筑／專訪報導

去年在金馬影展播映後，討論度極高的《G殺事件》， 是香港新銳導演李卓斌的首部電影長片，這部拍攝手法破格又新穎的懸疑劇情片，榮獲香港電影金像獎6大提名，更被香港電影評論學會選為「年度推薦電影」之一。首次擔任女主角的陳漢娜，與有「香港堺雅人」之稱的陸駿光，則大談相差15歲的師生戀，還有「超突破」性愛戲，現在《G殺事件》終於在台正式上映。

《G殺事件》故事描述一起斷頭命案的發生，帶出了六段奇情故事，資優女學生、憂鬱音樂家、自閉症天才、超狂刑警、妓女後母、斯文教師，都被英文字母「G」將故事串聯，帶出了一段接一段糾結的事件，電影裡每個細節都勾畫著錯綜複雜的人事物，在壓抑的城市裡，人們用不同的方式追求解脫，這一夜命案，原來並非偶然。

請繼續往下閱讀...

▲《G殺事件》杜汶澤、李任燊、陳漢娜、黃璐。（圖／双喜提供）

「香港堺雅人」陸駿光顛覆形象演出表面上道貌岸然，實際上卻是和女學生大搞師生戀的已婚狼師，他表示《G殺事件》是一部片很荒誕，但又是很真實的電影，把社會最真實的情況顯現出來，而演出家庭背景複雜且受同儕排擠的神秘女資優生，更是片中靈魂人物的陳漢娜則說《G殺事件》是在香港比較少類型的電影，導演沒有一個特定要說的想法，她說：「每一個人都有自己生存的權利，這世界很需要大家去關心別人，或是傾聽別人的心情，這部戲是我得到的一種啟發，也希望香港或是其他國家，如果可以有機會看到這部電影可以得到些什麼。」

▲《G殺事件》陸駿光和陳漢娜上演師生不倫戀。（圖／双喜提供）

片中兩人上演禁忌師生戀，還有場「超突破」但不露點的性愛戲，首次主演女主角的陳漢娜坦言，因為覺得害怕又害羞，事前不敢先做準備，但陸駿光在事前排練時，花了很多時間和她討論走位，讓她感到安心不少，而且實際上兩人其實沒有同框，而是分開拍攝，陸駿光表示這段是想描述兩人之間的關係，以及他角色內心中的權威與掙扎，不過他爆料由於拍這段時現場沒有清場，第一顆鏡頭反應做太大，還被導演笑虧「太厲害了，但反應再小一些」，讓他當場好尷尬，陳漢娜則笑稱當下陸駿光先拍，看他第一個反應本來還擔心自己是不是也要「很厲害」，不過幸好導演要求的較為保守一點。

▼全球精彩獨家報導，鎖定ETtoday《星光好選喆》節目，本周Super Star是周興哲和《我們與惡的距離》主角專訪。