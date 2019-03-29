堀北真希懷二胎原因曝光！　出道14年零社交…網驚：太純潔了

▲堀北真希懷二胎，業界人士爆懷孕背後的內幕。（圖／CFP）

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星堀北真希日前被拍到懷二胎的身影，且知情人士透露4月即將臨盆，令外界又驚又喜。她宣布引退演藝圈後，一度傳出將復出接拍電視劇，如今再懷第二胎，有日媒爆料懷二胎背後的內幕，引起外界關注。

據日媒《富士晚報》報導，堀北真希身為國民女神，2015年和山本耕史閃電結婚，2016年12月生下第一胎寶寶，2017年3月以親筆信宣布引退，從此消失螢光幕。她隨後被爆可能轉投老公經紀公司，2018年一度傳出會接演秋季日劇回歸，但是仍不了了之，日前被拍到已經懷了第二胎，業界人士評估：「她以後復出的可能性越來越低。」

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▲堀北真希被拍到懷二胎。（圖／翻攝自日網／女性自身）

有媒體人分析，堀北真希出道14年，雖然是藝人，私底下幾乎零社交，可說是個宅女。媒體人認為，「她一旦決定了就不會動搖，對演藝圈沒有留戀，更是抱著『結婚引退』的願景，對她最重要的就是家庭，既然懷了第二個孩子，就表示不會再回演藝圈，現在家庭幸福，也沒有想回演藝圈的動機了。」

▲堀北真希一度傳復出，將轉投老公山本耕史經紀公司，結果仍不了了之。（圖／翻攝自Anabel P. Devinney／YouTube）

外傳堀北真希一直想效法偶像山口百惠，對方在紅到巔峰之際封麥引退，自己也希望遠離演藝圈當普通人。她婚後時常被目擊逛超市，和丈夫孩子逛公園、上平價餐廳用餐，對娛樂圈完全沒有迷戀，讓粉絲長久的期待落空，有人羨慕「早上起床待在堀北真希在的家真好啊，真的不復出了嗎？」也有網友佩服留言：「連IG都沒開，真的沒有迷戀，實在太純潔了」、「她放下高人氣引退，希望過普通的生活，有這麼強烈意志的人，不可能回來演藝圈了」、「感覺她現在很幸福」、「既然不復出了，那就要老公山本耕史更加油了。」

▲網友期待堀北真希復出落空：「一早起床待在堀北真希在的家真好，真的不復出演藝圈了嗎。」（圖／翻攝自日網、推特）

▲網友驚嘆堀北真希引退：「連IG都沒開，真的沒有迷戀，太純潔了。」（圖／翻攝自日網、推特）



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