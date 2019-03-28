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周杰倫IG私訊「你是真的嗎」連環逼問！　阿信答不出來急求救：遇到對手了

記者韓景樺／綜合報導

天王周杰倫近日帶妻兒到歐洲旅遊，28日卻意外對五月天阿信的IG帳號真假心生疑慮，引發一波真假論戰。繼周杰倫親自傳IG小盒子私訊阿信，卻被對方反質疑「我怎麼確定你是真的」後，阿信也在個人臉書「急問」粉絲，如果被懷疑了該怎麼辦，2人的互動再次掀起熱議。

▲▼阿信和周杰倫的IG帳號之爭超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／阿信）

▲周杰倫和阿信的帳號真假之論戰超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／五月天阿信）

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周杰倫28日上午才以IG私訊「你是，真的，還是，假的？」意圖確認阿信的帳號真偽，想不到對方很有自信的回他「真的，你可以考考我」，而調皮的周杰倫也立刻反問對方，之前他在五月天的巴黎演唱會變過什麼魔術。

沒想到對方不只沒有回答，更意味深長反過來質疑他的身分，更搞笑稱「說不定你只是一直偷他的照片放你的IG」，讓周杰倫氣得再次發文，直呼阿信太欠揍，還問網友自己「是不是該叫他馬上po一個挖鼻孔的即時，我就信了」，更對回答不出自己問題的阿信嗆聲「你到底要不要說」。

▲▼阿信和周杰倫的IG帳號之爭超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／阿信）

▲周杰倫公開和阿信的IG私訊對話截圖。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

對此事耿耿於懷的周杰倫甚至買了機上wifi，就是要「弄個明白」，更在留言裡以「哥中之哥的好勝心，等等發現你是假的，你就完了」來公開宣戰。而阿信也在這則發文下方留言，以表情符號生動表現出「挖鼻屎」，也讓周杰倫忍不住賭氣回「我是不是在跟一個假帳號聊半天，要不要我現在即時po一個，你指定動作，不要挖鼻孔都行，然後該你。」

▲▼阿信和周杰倫的IG帳號之爭超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／阿信）

▲周杰倫自爆為了弄個明白，還買了機上wifi。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

大概是被逼得受不了，阿信也親上臉書緊急發文「如果有人懷疑你是真是假，你要怎麼說服這個人？」他也不忘感嘆自己這回真是遇到對手，「這個人真的不是普通人，哥中之哥」，讓旁觀2人纏鬥的八三夭也忍不住留言獻策「總裁，挖個鼻孔就可以驗明正身，簡單啦！」

▲▼阿信和周杰倫的IG帳號之爭超精彩。（圖／翻攝自IG／周杰倫、Facebook／阿信）

▲阿信也親上臉書急問被懷疑了怎麼辦。（圖／翻攝自Facebook／五月天阿信）

2大天王間難得幼稚的一來一往，也讓網友看了幾乎笑翻，直呼兩人要不要出去打一架決勝負，更有網友在旁理性勸架，要他們「慢慢聊，聊完一起寫首歌好嗎？」更有人超配合的問「難道兩個都是假的？！」留言的精彩程度和2人有得拼，更讓人期待還後續發展。

而最新番外篇，是稍早前失憶的阿信找了怪獸求救，自豪記憶力好的怪獸很快答出關於「周董巴黎變魔術」的正解，但最後不忘加入戰圈，幽默反問「等一下，你是真的ashin嗎？」網友笑到不行，直接問「這部連續劇要播到什麼時候！」

▲▼怪獸在IG爆料阿信找他求救。（圖／翻攝自IG／m0oo0nster）

▲怪獸在IG爆料阿信找他求救。（圖／翻攝自IG／m0oo0nster）

小笨狗～你害我好丟臉！　賴皮不回家引全場大笑圍觀

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