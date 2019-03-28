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牙縫裡還有蠍子刺！光良柬埔寨旅行「見這嚇人畫面」秒放棄

記者盧薇淩／台北報導

歌手光良日前帶著13位員工到柬埔寨員工旅遊，六天五夜深度旅行，團隊笑說跟著他宛如在行軍，走訪許多歷史、人文古蹟，他花50萬元犒賞員工毫不手軟。但提到當地特色食物，原本想嘗試品嚐炸蠍子，當他看到同事們吃蠍子時，「嘴裡牙縫還有觸鬚及尾刺」，瞬間被嚇到不敢吃。

▲▼光良公益記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲光良出席公益記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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光良28日出席「CCSA中華育幼機構兒童關懷協會記者會」，提到今年帶爸媽、親朋好友加上員工總共13人，到柬埔寨六天五夜旅行，他說：「我媽很怕弄濕自己身體的人，跟我們一起流汗都覺得很開心，覺得很好玩！」而一行人也在當地導遊建議下，選擇其中一天清晨4點半就起床，看小吳哥窟寺廟尖塔的日出，雖然一度想放棄，最後還是忍住36度炎熱高溫，堅持到7點半才目睹美景。而除了美景之外，當一行人品嚐當地小吃及美食，原想嘗試吃蠍子的他，看到旅伴們吃到嘴裡時，牙縫還卡了蠍子刺及觸鬚，瞬間嚇到不敢吃。

▲▼光良公益記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲光良日前帶員工到柬埔寨旅行。（圖／記者屠惠剛攝）

外表看起來就是乖乖牌的光良，坦言在青少年時期因為信仰，本身的價值和道德觀已經有一把尺。曾做過最叛逆的事是什麼？光良表示：「我小時候學古典鋼琴在第七級的時候，自己決定不繼續往上考試，我媽媽知道後好生氣！而且生氣到第一次一個多月不跟我說話，還把我當空氣！剛好那時候母親節到了，我就想說買個蛋糕回家『求和』，沒想到媽媽看到蛋糕竟然笑開懷，可能覺得我很愛她，就不生氣了。」

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